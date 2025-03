Cancro colon-retto, chi consuma quotidianamente questo alimento si ammala meno | Harvard lo ha capito: è lui a proteggere

Ci sono alcuni alimenti che sono un tocca sana per il nostro organismo, alcuni ci preservano anche dai tumori

Lo yogurt è uno dei latticini più consumati al mondo e per anni è stato oggetto di studio per i suoi effetti sulla salute. Le ricerche si sono concentrate sulla sua capacità di migliorare la digestione, favorire l’assorbimento dei nutrienti e persino ridurre il rischio di alcune malattie. Un recente studio condotto dai ricercatori del sistema sanitario Mass General Brigham, affiliato all’Università di Harvard, suggerisce che il consumo regolare di yogurt potrebbe avere un impatto positivo nella prevenzione del cancro del colon-retto.

Per analizzare la relazione tra yogurt e cancro del colon, gli scienziati hanno utilizzato i dati di due importanti studi di coorte statunitensi: il Nurses’ Health Study e l’Health Professionals Follow-up Study. Queste ricerche hanno seguito per decenni più di 100.000 infermieri e 51.000 operatori sanitari, raccogliendo informazioni dettagliate sulle loro abitudini alimentari, inclusa la quantità di yogurt consumato regolarmente.

Oltre a raccogliere dati dietetici, i ricercatori hanno esaminato campioni di tessuto di pazienti affetti da tumore al colon per misurare la presenza del Bifidobacterium, un batterio chiave nel microbioma intestinale. Questo microrganismo è noto per i suoi effetti benefici sulla digestione e per la sua capacità di regolare i processi infiammatori, fattori ritenuti cruciali per la salute del colon.

Dall’analisi dei dati è emerso che su 3.079 casi di cancro al colon documentati, 346 erano positivi alla presenza del Bifidobacterium, mentre 775 non lo erano. Sebbene non sia stata individuata una correlazione diretta tra il consumo di yogurt e la riduzione complessiva dell’incidenza del tumore, è stato osservato che le persone che consumavano almeno due porzioni di yogurt alla settimana avevano un rischio inferiore del 20% di sviluppare tumori positivi al Bifidobacterium.

Un impatto maggiore sul colon prossimale

L’effetto protettivo dello yogurt è stato riscontrato soprattutto nei casi di cancro del colon prossimale, che colpisce il lato destro del colon ed è generalmente associato a una prognosi meno favorevole. Questo dato suggerisce che il consumo di yogurt potrebbe avere un ruolo nella modulazione del microbioma intestinale, influenzando così la probabilità di sviluppare questa forma specifica di tumore.

Il dottor Shuji Ogino, responsabile del programma di epidemiologia di patologia molecolare presso il Brigham and Women’s Hospital, ha sottolineato l’importanza dello studio, definendolo una prova significativa dei potenziali benefici dello yogurt sulla salute intestinale. Anche il coautore Andrew T. Chan, direttore dell’Unità di epidemiologia clinica e traslazionale presso il Massachusetts General Hospital, ha ribadito il valore della ricerca, affermando che contribuisce a rafforzare il legame tra alimentazione, microbioma intestinale e rischio di cancro al colon.

Il ruolo chiave della dieta nella prevenzione

I risultati di questa ricerca confermano l’importanza di un microbioma intestinale sano nella prevenzione delle malattie. Favorire la crescita di batteri benefici come il Bifidobacterium attraverso il consumo regolare di yogurt potrebbe contribuire a mantenere un equilibrio ottimale della flora intestinale e a ridurre il rischio di sviluppare patologie gravi. Sebbene la connessione tra alimentazione e tumori sia ancora oggetto di approfondimenti, sempre più studi dimostrano che la dieta gioca un ruolo determinante nella prevenzione.

Anche se ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questi risultati, i ricercatori insistono sull’importanza di adottare abitudini alimentari sane per ridurre il rischio di malattie. Il consumo di yogurt potrebbe rappresentare un semplice ma efficace alleato nella protezione della salute intestinale. In un’epoca in cui la prevenzione è sempre più cruciale, integrare alimenti benefici come lo yogurt nella dieta quotidiana potrebbe essere un passo importante per il benessere generale.