Cioccolato nero, il dottore mi ha detto di mangiarne questa quantità prima di andare a letto | Mi ha cambiato la vita

Voi sapete perché gli esperti consigliano di mangiare un po’ di cioccolato nero prima di andare a letto? Vi cambierà la vita.

Il cibo, quello sano ed equilibrato ovviamente e non gli alimenti ultraprocessati, hanno caratteristiche benefiche per il nostro organismo, per questo motivo gli esperti del settore consigliano di mangiare ogni alimenti, ovviamente nelle quantità indicate.

Tra questi in maniera del tutto inaspettata, c’è anche il cioccolato. Ma badate bene non parliamo del cioccolato al latte bensì di quello nero, il vero cacao se vogliamo. Infatti il seme in natura nasce amaro, paragonabile forse alla barretta fondente al 100%.

Per questo non stupisce il fatto che gli specialisti consigliano di mangiarne un po’ prima di andare a letto. Ecco perché potrebbe essere la soluzione che stavate aspettando.

Il cioccolato nero e i suoi benefici

Willy Wonka aveva ragione ad amare così tanto il cioccolato, in quanto ogni pralina ha la soluzione per tutti i nostri stati d’animo, ovviamente senza strafare. Un pezzettino di cioccolato fondente, ha svariate proprietà positive sul nostro organismo, come rivelano da heraldo.es. In primis, aiuta a migliorare l’umore grazie alla presenza di serotonina ed endorfine, che riduce gli effetti di stress e ansia.

Inoltre è ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi, per non parlare dell’aiuto che rilascia al vostro cuore, alla vostra pressione sanguigna e ai benefici che porta al vostro colesterolo buono, cioè l’HDL. Ribadiamo però il concetto che non stiamo parlando del cioccolato al latte, con al suo interno zucchero e altri ingredienti. Inoltre ricordatevi sempre di parlare con il vostro medico curante il quale vi saprà indicare le quantità corrette di cioccolato fondente da assumere, in base alle vostre patologie.

Il rapporto tra cioccolato fondente e il sonno

Oltre alle proprietà che vi abbiamo rilasciato nel paragrafo precedente, sappiate che il cioccolato nero, come riportato da heraldo.es, viene consigliato dagli specialisti per migliorare la qualità del vostro sonno. Mangiatene un po’ prima di andare a letto e noterete la differenza.

Secondo infatti la dottoressa María Valero Carrera, il cioccolato nero contiene: “triptofano, un amminoacido precursore della serotonina, responsabile del rilassamento e del miglioramento del sonno”. Mangiare quindi un pezzetto di cioccolato fondente prima di dormire, potrebbe aiutarvi a rilassare la mente dallo stress della giornata, facendovi cadere prima in un sonno rigenerante. D’altronde questo dolce sfizioso contiene la stessa sostanza chimica che si prova durante l’innamoramento, migliorando quindi il tono dell’umore. Naturalmente bisogna consumare quello fondente (vero), nelle giuste quantità, chiedendo conferma al vostro medico curante.