LIDL, ho comprato questo dolce ed era buonissimo | Leggendo l’etichetta ho capito perché

I clienti del Lidl hanno trovato questo dolce buonissimo e dopo aver letto l’etichetta hanno capito il perché.

Sono molti i cittadini che decidono di andare a fare la spesa al Lidl o negli altri discount e supermercati dove trovano i prodotti maggiormente scontati. D’altronde non c’è nulla di male, in quanto il carovita è alle stelle ed è difficile arrivare a fine mese.

Nessuno vuole rinunciare alla squisitezza del cibo, semplicemente cercano il giusto rapporto qualità/prezzo, per questo decidono di fare la spesa, guardando i vari volantini della settimana. Sono veramente molteplici i prodotti che potrete acquistare che vi lasceranno senza parole.

È il caso del dolce del Lidl considerato buonissimo da molti clienti. Dopo aver letto l’etichetta hanno capito il perché.

Una sorpresa dolce e buonissima

Prima di proseguire, volevamo ritagliarci un momento per ricordare a tutti i partner smemorati che a breve sarà San Valentino, quello che dovrebbe essere il giorno più romantico dell’anno. A prescindere da cosa pensiate di questo giorno, si sa che comunque per il partner, ricevere anche solo un bigliettino, è un gesto per farlo sentire ancora desiderato e amato.

Per questo volevamo darvi qualche idea per rendere quella serata indimenticabile. Troverete tutto quello che vi serve nel volantino del Lidl attualmente in corso, in quanto nella sezione dedicata proprio a questa festa, troverete diverse idee da portare a tavola, tutte rigorosamente a forma di cuore. Ovviamente non dimentica il dolce, in quando sono arrivati i nuovi cup cakes con cuori a 1.99 euro alla confezione. Oltre al cibo, sappiate che ci sono anche tanti regali per lei o per lui che troverete molto interessanti.

Il dolce del Lidl che ricorda qualcosa

I clienti che hanno mangiato quel dolce buonissimo del Lidl, hanno sentito subito una sorta di déjà vu e poi hanno capito il perché dopo aver letto l’etichetta. Ebbene, sono molteplici i prodotti del noto discount che vengono prodotti da noti brand. Per farvi un esempio, il dolce in questione sono i loro biscotti da forno, prodotti dalla Balocco.

Ma non finisce qui ovviamente, se per esempio vi è venuta voglia di prepararvi un delizioso tiramisù, sappiate che i loro savoiardi sono prodotti da Vincenzi e l’elenco sarebbe ancora lungo. Per questo motivo fareste meglio a leggere tutte le varie etichette, quando acquistate i prodotti del Lidl, resterete sicuramente stupiti da quei grandi nomi che gli stanno dietro. Alla fine come recita il loro motto: “è la convenienza a farvi entrare, ma è la qualità che vi fa tornare”.