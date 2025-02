Rinnovo patente, l’ASL conferma: sarà negato a chi non è conforme con questo requisito minimo | In pratica una strage

Sei anche tu prossimo al rinnovo della patente? Attenzione a questo requisito minimo. Se non lo rispetti, ti verrà negata!

Come ben sappiamo, dopo un tot di anni la patente di guida deve essere rinnovata. Se anche tu pensi che si tratti di una semplice formalità, forse ti sei sbagliato di grosso. L’ASL ha appena annunciato un requisito minimo, che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola per gli automobilisti.

Ecco però nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe trattarsi di una vera e propria ‘strage’ di patenti non rinnovate.

Quando si è alla guida di un veicolo, è fondamentale che ogni aspetto psico-fisico sia conforme alle regole previste all’interno del Codice della Strada. D’altronde potremmo diventare un pericolo per noi e per gli altri e, proprio per questo, la patente deve essere rinnovata dopo un certo periodo di tempo. Il nuovo requisito, tuttavia, potrebbe essere una tragedia per molti italiani.

Ma cosa sta succedendo davvero? Ecco nel dettaglio i nuovi requisiti per vista e udito decisi dall’ASL.

Il controllo severissimo per la patente di guida

Fino a quale mese fa, per rinnovare la patente bastava un controllo standard e che gran parte delle persone potevano passare tranquillamente. Da adesso però, l’ASL ha introdotto dei parametri molto più severi per chi desidera continuare a guidare. Per quanto riguarda la vista binoculare, non basterà più vedere ‘abbastanza bene’, ora sarà fondamentale un’acuità di almeno 7/10 in totale, anche con lenti correttive, con l’unica condizione che l’occhio non scenda mai a 2/10. Inoltre, dovrai avere un campo visivo orizzontale di almeno 120°, con 50° verso destra o sinistra e 20° verso l’alto e basso. Come se non bastasse, la tua visione deve essere adatta anche durante la notte e eventualmente dopo un abbagliamento.

Come cambieranno invece le cose per quanto riguarda l’udito? Eccotelo spiegato subito.

Il nuovo test dell’udito

Un altro shock per i guidatori, riguarda proprio l’udito. Per superare il test, dovrai essere in grado di sentire una conversazione a due metri distanza per ogni orecchio, anche se utilizzi delle protesi acustiche. Attenzione però! Tali strumenti dovranno essere certificati dal costruttore e non devono avere più di tre mesi di vita. Insomma, soprattutto per gli anziani, le cose potrebbero complicarsi leggermente.

D’altronde, se non rispetti questi severi requisiti di vista e udito, il rinnovo della patente ti sarà negato. Sarà sicuramente una ‘strage’ in tutta la nazione!