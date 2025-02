Colesterolo alto, se noti sul tuo volto questo segno è un avvertenza da non prendere alla leggera | È totalmente oltre il limite

Se sul vostro viso noterete questo segno, non prendetelo alla leggera, vuol dire che il vostro colesterolo è alto.

Quando si è giovani, raramente si pensa alle conseguenze delle proprie scelte alimentari che avranno un notevole impatto sulla vita adulta. Non importa l’età, i medici consigliano a tutti di seguire una dieta sana e bilanciata, mangiando frutta e verdura ogni giorno.

Inoltre l’attività fisica e la giusta idratazione sono altri due fattori che fanno sì che il vostro metabolismo funzioni in maniera corretta. Purtroppo, soprattutto in caso di obesità, più o meno grave, l’insorgenza di particolari patologie è cosa ben nota. Per alcune, se non si svolgono i normali test, è anche difficile accorgersene quando non compaiono sintomi eclatanti.

Tra le patologie più frequenti tra la popolazione c’è sicuramente quella del colesterolo alto. Sappiate che se vedrete quel segno inconfondibile sul volto, vuol dire che i valori saranno oltre il limite.

Quando il colesterolo è alto

Il colesterolo, fa parte della famiglia dei grassi che sono presenti nel sangue e in tutti i tessuti e sappiate che nelle giuste quantità, riversano un ruolo importante nel funzionamento dell’organismo. Quando però questi valori sono presenti in quantità eccessive, costituiscono uno dei fattori principali di rischio per l’insorgenza di malattie cardiache e anche dell’ictus.

A causare questa ipercolesterolemia, contribuiscono molto l’obesità, il sovrappeso, una cattiva alimentazione, il fumo e la mancanza di attività fisica. Come dicevamo, il colesterolo alto non dà sintomi e per capire se i valori sono nella norma o meno, dovrete sottoporvi con regolarità agli esami del sangue.

Un segno sul volto che dovrebbe farvi pensare

Se avete questo segno sul volto, sappiate che dovrete fare subito gli esami del sangue per verificare che il colesterolo non sia alto. Questa è un’avvertenza da non trascurare, visto che potrebbe presagire che i livelli siano ben oltre il limite. Ebbene, secondo il dottor Amir Khan, la formazione di xantomi, cioè la formazione di grasso sotto la pelle, possono presagire un’ipercolesterolemia, visto che secondo gli studi un’alta percentuale mondiale di adulti ne soffre, senza neanche saperlo.

Come rivela il medico: “Se hai notato nuove protuberanze bianche o giallastre attorno alla palpebra (ndr, xantelasma), in particolare attorno alla parte ossea, potrebbero essere un segno di colesterolo alto”. Questo per farci capire che il nostro organismo e la nostra pelle ci comunicano molte più cose, di quanto noi siamo ing rado di leggerne. Se vedete quindi, questi accumuli di grasso sotto gli occhi o nel corpo in generale, fareste meglio a chiedere consulto al medico, in quanto potrebbe voler dire che i vostri livelli di colesterolo o trigliceridi sono oltre i livelli consentiti.