Utenze, sconto diretto di 113€ per 11 milioni di famiglie | Nella lista c’è anche la tua

Vuoi risparmiare un bel po’ di soldi? Le tue utenze potrebbero non spaventarti più come un tempo. Nella lista ci potresti essere anche tu.

Quando si tratta della bolletta della luce, esistono un bel po’ di agevolazioni e sconti che dovresti prendere in considerazione. Senza saperlo, potresti infatti beneficiare anche tu del regalo che stanno facendo a milioni di famiglie nella nostra nazione.

Potrai risparmiare centinaia di euro e le tue utenze mensili potrebbero diventare più leggere e facili da sostenere. Ma ecco di cosa si tratta.

Oggigiorno si sa, le bollette possono raggiungere dei prezzi veramente folli e non tutte le famiglie italiane riescono a sostenerle facilmente. Per fortuna però, proprio in queste ore, l’Autorità Arera ha deciso di pensare ad una buona fetta di persone e regalargli uno sconto diretto sulla bolletta che potrebbe farli respirare. Una somma alquanto interessante, che potresti ricevere anche tu senza saperlo.

Ecco dunque di cosa si tratta nello specifico e come poter richiedere questo contributo.

Lo sconto diretto sulla bolletta che sta facendo impazzire gli italiani

Questa interessante agevolazione, è rivolta a chi rientra nella categoria delle persone vulnerabili, come ad esempio gli over 75, le persone con disabilità e coloro che hanno serie difficoltà economiche. Grazie al Servizio Elettrico e Tutele Graduali (STG), queste persone potranno finalmente ottenere uno sconto automatico sulle bollette, senza dover seguire nessun passaggio complicato. Insomma, una grande opportunità per tutti coloro che hanno bisogno di alleggerire il peso delle proprie spese quotidiane!

Ma entro quando devi fare richiesta per ottenere questo risparmio? Eccotelo spiegato subito nel dettaglio.

Non dimenticarti di fare domanda

Anche in questo caso, è più facile di quanto si pensi! Chi è già nel mercato tutelato o ha scelto il mercato libero, può fare domanda per aderire allo STG. L’importante è non perdere tempo, visto che la scadenza per richiedere lo sconto è il 20 giugno del 2025 (ma più presto lo fai e prima otterrai il beneficio). Se farai richiesta subito, potrai ottenere lo sconto già dal mese di marzo. Dunque, non lasciare che il tempo ti freghi: agisci ora e comincia subito a risparmiare un bel po’ di denaro. Per fare richiesta la procedura è estremamente facile; ti basterà inviare la domanda all’operatore che gestisce il STG nella tua zona.

Insomma, 11 milioni di famiglie potranno risparmiare concretamente del denaro. Che aspetti a fare domanda immediatamente? Il tuo portafoglio ti ringrazierà!