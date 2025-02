Pagamento POS, massima attenzione a quale pulsante premi | Un errore così costa sanzioni da 21.000€, stanno distruggendo famiglie intere

Fate attenzione al pagamento POS, basta un errore per ricevere sanzioni da 21.000€, che possono distruggere famiglie intere.

La legge è molto attenta in merito a una delle piaghe della Società e cioè l’evasione fiscale. Questa pratica illegale porta notevoli conseguenze negative in Italia, visto che così facendo le entrate che dovrebbero far aumentare il tesoretto di Stato per ottemperare al debito pubblico, sono sempre inferiori rispetto al previsto.

Così facendo però, una fetta di cittadini pensa di risparmiare, in realtà dovrà pagare (rincari che toccheranno tutti) in seguito tasse più care per compensare quei buchi finanziari. Per questo il governo cerca di mettere in pratica tutte le misure possibili per ridurre all’osso questo problema.

Il pagamento Pos è sicuramente una delle tante soluzioni per tracciare tutti i movimenti vari che compiono i cittadini, molti però non sanno che basta un errore per potersi trovare sanzioni da 21.000€. Ecco di cosa parliamo.

L’importanza dei pagamenti tracciati

Il governo ha preso molto sul serio il discorso della tracciabilità dei pagamenti e di attuare tutti i mezzi possibili per sconfiggere l’evasione fiscale. Oltre ad aver inasprito i controlli dell’Agenzia delle Entrate, i quali setacciano con il lanternino ogni genere di irregolarità, sono stati aggiunti anche metodi tracciati per i pagamenti.

Infatti, oltre all’aver reso obbligatorio il pagamento con il POS per tutti gli esercenti e professionisti, sono state tolte le commissioni anche ai bonifici istantanei, per non parlare degli altri metodi digitali, come per esempio Satispay, per non parlare del fatto che le prestazioni sanitarie per essere scaricate nel 730, dovranno essere pagate soltanto con il bancomat o carta.

Attenzione al pagamento POS

Cosa vuol dire che bisognerà prestare molta attenzione a come si effettua il pagamento POS per evitare sanzioni da 21.000€, se si commette questo errore? Ebbene, come riportano da informazionefiscale.it, nel 2023, l’Agenzia delle Entrate aveva rilasciato questo comunicato: “Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate”, dovendo così annullare con una seconda comunicazione, le lettere di compliance già inviate.

Per questo motivo, il Consiglio dei Ministri ha redatto una bozza con: “l’introduzione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000 per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati”, come riportano sul sito. Per il momento non sono arrivate anticipazioni o conferme in merito alle sanzioni sul POS, ma potrebbero arrivare in un futuro non troppo lontano. Per questo motivo sarebbe meglio evitare questo problema.