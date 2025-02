Banca d’Italia avverte i consumatori: disfatevi subito di queste banconote o perderete migliaia di euro | Nessuno le accetta più a partire da questa data

Alcuni tagli di banconote sono destinati a sparire: la Banca d’Italia ha già ufficializzato quelle che non verranno più emesse.

Era febbraio del 2002 quando l’Euro faceva ufficialmente il suo ingresso in Italia: prima insieme alla lira e poi, da marzo dello stesso anno, come moneta ufficiale dello Stato Italiano.

Chi ha vissuto quel cambio radicale di vita, ricorda bene il tasso di conversione dell’euro che corrisponde esattamente a 1936,27 lire.

Ad oggi, è passato tantissimo tempo dall’introduzione dell’euro nel nostro sistema monetario e, stando alle ultime notizie rilasciate dalla Banca d’Italia, una delle banconote è destinata a sparire.

Oltre alle monete, esistono anche sette diversi tipi di tagli di banconote ognuna con colori e grafica differenti: ma qual è quella che non avrà più alcun valore?

Euro, la differenziazione tra le banconote

I tagli di biglietti in euro regolarmente in circolazione nella Comunità sono €5, €10, € 20, €50, €100, €200 e € 500. Si tratta in totale di sette banconote che sono contraddistinte da colori e grafica differenti: come spiegato dalla Banca d’Italia, il disegno presente su ogni biglietto si ispira ad uno stile architettonico europeo che corrisponde, rispettivamente, a classico, romanico, gotico, rinascimentale, barocco e rococò, Architettura del XIX secolo, Architettura moderna del XX secolo.

Nel corso degli anni, i biglietti sono stati modificati nella grafica e nel 2013 è stata introdotta la seconda serie di banconote euro dedicata a “Europa”, figura della mitologia greca il cui ritratto è proposto sui singoli biglietti. In occasione della ristampa, le monete che sono tornate sul mercato sono state ridotte: da sette a sei. Qual è, però, il pezzo mancante? Banca d’Italia ha immediatamente chiarito specificando che quest’ultimo non verrà più messo emesso.

Addio a questa banconota

Il 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso che il taglio da €500 non avrebbe fatto parte della serie Europa e che la sua emissione si sarebbe conclusa nel 2018. Le Banche Centrali dell’Eurosistema hanno continuato a distribuire le banconote da €500 fino al 26 gennaio 2019, mentre quelle di Germania a Austria lo hanno emesso fino ad aprile 2019.

Questa comunicazione non significa che le banconote da €500 non avranno più valore, ma continueranno ad avere corso legale e possono essere utilizzate per i pagamenti e come riserva di valore. Possono essere cambiate presso le Banche Centrali dell’Eurosistema senza limiti di tempo, mentre gli operatori come banche, società di servizi, cambiavalute, etc, possono farle ri-circolare in maniera legale e senza alcun tipo di problema.