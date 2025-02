Trattamento di fine rapporto, se lo usi così voli in pensione 2 anni prima | Smetti di lavorare da domani

Attenzione al tuo Trattamento di Fine Rapporto. Potresti smettere di lavorare prima del tempo. Ma ecco perché.

Sei anche tu stanco di lavorare e vorresti finalmente andare in pensione? C’è un trucco che ti permetterà di goderti questo relax prima del tempo e tutto grazie al TFR (il Trattamento di Fine Rapporto). Se non hai mai considerato questa soluzione, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta e come potrai finalmente andare in pensione prima del tempo.

Il Trattamento di Fine Rapporto è una somma di denaro che spetta a tutti i lavoratori che finiscono il proprio contratto. Senza saperlo, può addirittura diventare una risorsa preziosa per la tua pensione. Attraverso questa soluzione, potrai anticipare questo momento di ben 2 anni. Inutile dire che sono molti gli italiani che stanno sfruttando al meglio questo strumento.

Non ci resta quindi che scoprire come è possibile destinare il TFR direttamente a un fondo pensione, avvicinandoti così alla pensione anticipata.

Come il tuo TFR può cambiarti la vita

Sapevi che è possibile andare in pensione a 64 anni anziché 66? Ma come? Puoi scegliere facilmente di destinare il tuo Trattamento di Fine Rapporto a un fondo pensione e accumulare così una pensione complementare, che ti permetterà di anticipare i tempi. La cosiddetta previdenza complementare, è una misura che ha preso piede grazie al decreto legislativo n.252 del 2005. In poche parole, puoi destinare parte o tutto il tuo TFR ad un fondo pensione, con il vantaggio di poter usufruire di una tassazione favorevole e rendimenti più alti rispetto ad una rivalutazione aziendale.

Non ti sei ancora convinto? Ecco tutti i vantaggi fiscali che potrai ottenere prendendo questa decisione.

I vantaggi che probabilmente non conoscevi

Oltretutto, trasferendo il tuo TFR in un fondo pensione, puoi ottenere un rendimento medio del 5% l’anno, contro la rivalutazione con tasso misto dell’1.5%. Un altro aspetto da non sottovalutare sono i benefici fiscali; gli investimenti in un fondo pensione godono di una tassazione ridotta, pari al 12.5% per i Titoli di Stato e al 20% per gli altri investimenti. Come se non bastasse, se hai versato questo denaro per almeno 15 anni, allora potrai godere di una riduzione delle imposte sulla liquidazione che può arrivare fino al 9%.

Insomma, non lasciarti scappare questa opportunità e trasferisci subito il tuo TFR in un fondo pensione! Potrai finalmente andare in pensione prima del tempo e risparmiare molti soldi.