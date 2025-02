Bollette, se non stai attento le paghi 2 volte: non cascarci come una pera | Aspettano solo che tu faccia questo errore

Se fai questo errore rischi di dover pagare le bollette 2 volte, non cascarci e segui questa indicazione.

Da quando emaniamo il primo vagito fino al nostro ultimo respiro, sulla nostra testa pendono tasse e bollette da pagare. Come disse Benjamin Franklin: “A questo mondo non v’è nulla di certo tranne la morte e le tasse” e in effetti è proprio così.

Sono molteplici le utenze che attiviamo quando decidiamo di andare a vivere in casa nostra, lasciando quella dei nostri genitori. Passiamo da quella per il telefono, a quella del gas, dell’elettricità, dell’abbonamento per lo smartphone e così via.

A prescindere da quali bollette dovrete pagare, c’è una regola fissa da seguire. Sappiate che se non la rispettate e se commettete questo errore, la dovrete pagare 2 volte, non cadeteci come una pera cotta.

I pagamenti delle bollette

Una volta eravamo invasi dal cartaceo delle bollette, in quanto ci arrivavano direttamente per posta. Oggi giorno, anche per una scelta più responsabile verso l’ambiente, ci appoggiamo ad app ed e-mail per ricevere il resoconto mensile o bimestrale. Bisogna fare attenzione però a non perdere di vista i vari pagamenti, in quanto bisogna avere la costanza di guardare tutti i canali per appuntarci le varie date.

C’è chi preferisce pagare con i bollettini in posta e chi invece ha l’accredito diretto sul conto bancario o postale, in modo da non dover pensare a nulla. A prescindere dal metodo a voi scelto, ricordatevi però che è fondamentale tenere la giusta somma sul conto affinché possiate coprire tutte le spese, pur non avendo la ricevuta tra le mani come un tempo.

L’errore da non commettere

Fate attenzione a questo errore che fanno in molti con le bollette, se lo fate rischiate di doverle pagare 2 volte. Non fatevi cogliere impreparati. A prescindere che voi siate più puristi, e quindi il cartaceo delle bollette lo volete ancora ricevere a casa, o più ecologisti, ricevendo quindi il bollettino in formato virtuale, la regola è la medesima.

Secondo l’articolo 293 del Codice Civile, dovrete conservare le vostre bollette pagate per ben 5 anni dal loro arrivo, prima di poterle cestinare sia fisicamente che con un click del mouse. Qualora ci fossero dei controlli e dall’azienda mettessero in dubbio il vostro pagamento, se non avete il bollettino pagato che lo testimonia, dovrete pagarla una seconda volta per non rischiare di finire nel calderone dei cattivi pagatori. Quindi mi raccomando che sia in un cassetto o in una cartella de pc, conservate ogni singola bolletta per il tempo indicato.