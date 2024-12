Busta paga, il Governo Meloni ora ha proprio deciso: si riduce ancora di più la pressione fiscale

Cambiamenti in arrivo per le nostre busta paga. Lo ha annunciato proprio in queste ore il Governo Meloni. Ma di cosa si tratta?

In queste ore si è sentito parlare più e più volte della Legge di Bilancio 2025. Uno dei temi principali è proprio quello delle busta paga e dei tagli al cuneo fiscali. Un intervento certamente pensato per migliorare il potere d’acquisto dei lavoratori e confermato dal Governo Meloni.

Ma cosa significa concretamente per i cittadini italiani? Non ci resta che scoprire assieme tutte le novità del 2025.

Quando si tratta delle nostre busta paga e dello stipendio mensile che guadagniamo, ognuno di noi drizza sempre le orecchie. In queste ore, durante l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, ovviamente è stata trattata anche questa tematica. Ad esempio, ci saranno delle interessanti novità riguardanti il Bonus Irpef e la No Tax Area, le quali potrebbero finalmente far tirare un sospiro di sollievo ai dipendenti italiani.

Ma scopriamo nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere sulla Legge di Bilancio 2025.

Come cambieranno le cose il prossimo anno

Come confermato dal Governo Meloni, nel 2025 i lavoratori continueranno a beneficiare del Bonus Irpef (l’ex agevolazione di Renzi). Chi guadagna meno di 28.000€ annui, potrà ricevere un bonus che può arrivare fino a 1.200€, ossia 100€ al mese. Al contrario degli altri anni, tuttavia, da adesso ci sarà una novità riguardante le fasce reddituali: chi ha un reddito fino a 15.000€ potrà ricevere il bonus pieno, mentre chi è compreso tra i 15.001€ e i 28.000€ riceverà un bonus ridotto. Nel 2025, inoltre, i lavoratori che non superano gli 8.500€ annui potranno approfittare della No Tax Area e non pagare l’Irpef.

Questi non sono però gli unici alleggerimenti fiscali che un lavoratore potrà avere da adesso in poi.

Una nuova indennità per i lavoratori

Nonostante nel 2024 era previsto un taglio sui contributi previdenziali, quest’anno la Legge di Bilancio ha deciso di cambiare approccio. Si tratta di una nuova ed inedita indennità cash, per tutti coloro che guadagnano fino a 20.000€ e che varierà calcolando una percentuale sul reddito. Ad esempio, chi guadagna fino a 8.500€ annui, avrà una percentuale del 7.1%, mentre chi arriva a 15.000€ del 5.3%. Come se non bastasse, la riforma fiscale prevederà un’altra novità importante: le aliquote Irpef saranno semplificate, passando da quattro a tre scaglioni. Esse saranno del 23% per i redditi non superiori ai 28.000€, del 35% per quelli tra i 28.000€ e i 50.000€ e, infine, del 43% per tutti quelli superiori ai 50.000€.

Insomma, speriamo che nel 2025 le persone riusciranno a mettersi da parte qualche soldo in più grazie a queste scelte del Governo.