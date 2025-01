Truffa dello specchietto, non cascare nella trappola del ‘buon samaritano’ | Ne esci più povero di prima

I truffatori sono instancabili e voi perdete sempre tutti i soldi. E’ il momento di dire basta a queste persone.

Non c’è mai pace. Il mestiere del truffatore è sempre in crescita e con i più svariati metodi di raggiro.

Purtroppo le pagine di cronaca son colme di notizie a riguardo e negli ultimi tempi risulta molto difficile fidarsi del prossimo.

Non si sa più chi c’è dall’altra parte del telefono quando si riceve una chiamata anche dal proprio istituto di credito e quindi si rischia di sembrare maleducati. Ovviamente questo perché si è sfiduciati da tutti.

Fino a qualche tempo fa, molti fingevano di avere subito un danno da voi all’auto e vi chiedevano del denaro contante. Tutto questo rende molto complesso il mondo dei rapporti umani.

Truffe nuove

Ovviamente i malintenzionati devono sempre inventare nuovi metodi per raggirare le persone. Il fattore sorpresa e la situazione insolita sono importanti per mettere alla prova i malcapitati.

I ladri sfruttano l’incapacità del cervello di elaborare una situazione anormale in tempi brevi. Un truffa semplice che sfrutta questo limite è la truffa del bancomat. Voi prelevate, quando escono i soldi la persona alle vostre spalle vi chiede se vi sono caduti 50 euro e mentre voi parlate con questa persona, il complice vi ruba i soldi del bancomat e scappa. Facile e veloce.

Il biglietto del buon samaritano

L’ultima news tra le truffe è quella del buon cittadino che per caso vi ha urtati o rotto lo specchietto e vi lascia un biglietto sul parabrezza. Ovviamente penserete di essere fortunati perché qualcuno è ancora educato e gentile e pensa al prossimo. Potrete contattarlo e scambiarvi i dati per agevolare le pratiche assicurative. Questo racconto è una favola.

Il problema è che chiamando scambiate dati, potreste fornire anche i vostri documenti ed altri dati sensibili. A questo punto nelle mani dei malviventi c’è la vostra vita, nel senso più stretto del termine. Infatti molte persone si sono trovate coinvolte in eventi assurdi. I malviventi in possesso dei dati hanno acquistato auto, chiesto prestiti e causato molti problemi ai malcapitati. Purtroppo non potete fidarvi nemmeno se vi viene dato come riferimento il sito di una compagnia assicurativa online, dato che creare un sito è semplice. Se vi accadesse questo, contattate le forze dell’ordine prima di chiamare, cercate di proteggervi. Il mondo non è buono e i finti buoni samaritani devono essere arrestati.