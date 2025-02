Posti di blocco express: la polizia quaglia il sistema per fermare tutti | È infallibile per stracciare migliaia di patenti

Attenzione al posto di blocco express. Questa strategia ideata dalla polizia potrebbe metterti in serie difficoltà.

Quando si è alla guida, è possibile essere fermati da un posto di blocco. È infatti fondamentale essere sempre in regola e non pensare di essere più furbi della polizia. Da poco tempo, è stata lanciata una nuova strategia che renderà impossibile sfuggire ai controlli su alcol e droghe.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché non dovresti più rischiare quando sei alla guida della tua auto.

I tanto temuti posti di blocco, sono di vitale importanza per evitare che le persone circolino per strada violando le regole previste dal Codice della Strada. Purtroppo, negli ultimi anni sono cominciati a circolare dei gruppi Whatsapp o Telegram, che informano la presenza o meno della polizia. Da adesso però, potrai dimenticare tutti questi trucchetti da furboni, perché le Forze dell’Ordine hanno trovato un sistema infallibile.

Anche quelli più preparati, si potranno ritrovare difronte ad un posto di blocco express. Ma ecco di cosa si tratta!

Cosa sono i posti di blocco express

Queste nuove soluzioni, stanno per diventare una vera e propria realtà sulle strade della Spagna e non solo. I controlli rapidi durano all’incirca 15 minuti e vengono effettuati in posti totalmente casuali. I posti di blocco express sono progettati per per cogliere di sorpresa i conducenti e impedirgli di evitare i controlli grazie alle informazioni rilasciate sui social. Una strategia molto efficace che sta già mettendo in difficoltà i guidatori di tutto il mondo.

Oltre a questo, dal 2025 cambierà un altro fattore molto importante quando si è alla guida: il limite di alcool consentito dalla legge.

I nuovi limiti alla guida nel 2025

Le pene per chi non rispetta il Codice della Strada sono molto severe e, proprio per questo, è bene cercare di comportarsi sempre bene. Nel 2025, il limite di alcol per i conducenti scenderà drasticamente da 0,5 a 0,2 grammi per litro di sangue, una mossa che renderà ancora più difficile passare inosservati. D’altronde, il tasso d’incidenti legati all’alcol è molto preoccupante e la polizia sta lavorando a una riforma che vieterà completamente la condivisione delle informazioni sui social. Insomma, con i nuovi posti di blocco express, la polizia avrà una marcia in più per fermare i trasgressori.

Se sei abituato ad informare i tuoi amici quando ne intravedi uno, forse dovresti fare attenzione.. Potrebbero stracciarti la patente!