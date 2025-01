Bollette, se commetti questo errore le paghi 2 volte | Sta succedendo a un mare di gente

Allarme bollette, se fai questo errore dovrai pagarle due volte. È un dramma

Le bollette sono un vero salasso per tutti gli italiani, soprattutto in questo periodo. I rincari dovuti all’inflazione e all’aumento del costo della vita hanno reso queste tasse ancora più pesanti e, per quanto si provi a risparmiare spegnendo le luci e chiudendo i rubinetti, di fatto tutte le bollette costano di più e non ci si può fare praticamente niente.

In questo periodo economicamente così difficile, il governo ha provato a sostenere i nuclei economicamente più fragili mediante bonus specifici e, dall’altro lato, anche Comuni e Regioni hanno proposto misure di aiuto di questo tipo.

A peggiorare la questione, poi, ci sono tutti i possibili errori che i singoli cittadini possono commettere senza rendersene conto e che possono portarli a spendere di più del dovuto. Ecco uno dei più comuni e pericolosi: è ancora troppo diffuso.

Allarme bollette, un errore troppo diffuso costa carissimo

Per una questione di comodità ma anche di ecologia, sempre più famiglie decidono di passare al digitale e quindi di pagare le proprie bollette online, per esempio mediante la domiciliazione sul conto corrente: in questo modo, non c’è neanche bisogno di mostrare allo sportello della banca, della posta o della tabaccheria abilitata il documento cartaceo. Quest’ultimo, però, rimane fondamentale poiché, nel caso in cui la società che fornisce il servizio richieda la copia del pagamento, questo dev’esserci assolutamente poiché di fatto ne è la prova.

A parlare di questa situazione specifica è anche l’articolo 293 del Codice Civile, che ha stabilito che le bollette sono documenti che vanno conservati per 5 anni: per esserne certi, poi, se ne può conservare sia la versione cartacea che quella digitale, così da avere una doppia sicurezza. Ecco cosa succede a chi non rispetta questa norma!

Conserva le bollette o te ne pentirai

Nel caso in cui la società che eroga il servizio di fornitura richieda un controllo e, ad esempio, sostenga che quella determinata bolletta non sia stata recapitata e quindi pagata, nel caso in cui il cliente non abbia più il documento cartaceo è possibile che questo si trovi costretto a pagare due volte. Iniziate subito a organizzare uno spazio di casa vostra così da dedicarlo alla conservazione dei documenti come le bollette: vi salverà il conto corrente.