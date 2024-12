Mail nuova dal 2025, la tua non è più sicura: queste minacce mettono a rischio dati e soldi in banca

Attenzione alla tua e-mail. Dal 2025 le cose cambieranno e potresti diventare un bersaglio facile per i malviventi e truffatori.

Sei convinto che la tua casella di posta elettronica sia sicura al 100%? Dal 2025 le cose potrebbero cambiare e la tua sicurezza digitale potrebbe essere seriamente a rischio. Il tuo vecchio indirizzo e-mail potrebbe essere stato già compromesso senza saperlo e, proprio per questo, non dovresti abbassare la guardia.

Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta e perché potresti dover cambiare la tua e-mail se non vuoi rischiare di perdere i tuoi dati.

Tra i servizi di posta elettronica più famosi e utilizzati al mondo troviamo sicuramente Gmail. Come ben sappiamo, nonostante i miglioramenti elettronici, le nostre e-mail continuano ad essere vulnerabili e sempre sotto al mirino dei criminali. Proprio per questo Gmail sta pensando da diverso tempo a come risolvere questo serio problema. Attualmente, il 46% delle e-mail che riceviamo sono spam e nascondo delle truffe subdole. I criminali stanno adoperando delle tecniche sempre più raffinate e proteggersi non è poi così semplice.

Ma come comportarsi con le e-mail di phishing e malware che utilizzano l’intelligenza artificiale per imbrogliare il prossimo? Scopriamolo subito insieme.

Come cambieranno le cose dal 2025

Come ben sappiamo, le truffe stanno diventando sempre più sofisticate e riconoscerle non è poi così facile come si possa pensare. McAfee ha avvertito che nel 2025 ci sarà un’escalation di attacchi sempre più mirati e dannosi per l’individuo. Per contrastare questa seria emergenza, Gmail sta introducendo una funzione innovativa chiamata ‘Shielded Email’. Essa permetterà alle persone di creare alias e-mail temporanei, in grado di proteggere l’indirizzo principale.

Nel caso in cui però la tua e-mail sia stata creata da anni, la cosa potrebbe cambiare leggermente.

Come comportarsi se il nostro indirizzo è vecchio

Se l’indirizzo esiste da anni è possibile che sia stato già raccolto e venduto nei database hackerati. D’altronde i criminali informatici hanno accesso a miliardi di e-mail, alle quali finiscono poi per rubare i dati sensibili. L’unica soluzione? Crearne una nuova. Non aspettare che le minacce peggiorino e proteggi sempre i tuoi dati con funzioni come ‘Shielded Email’. Potrai utilizzare filtri e regole di inoltro per facilitare il cambiamento e mantenere così sempre al sicuro le informazioni importanti.

Insomma, il 2025 porterà con sé ancora più pericoli e, proprio per questo, prevenire è sempre meglio che curare. Non aspettare un secondo di più e abbandona la tua vecchia e-mail!