Auto, questo modello è una condanna annunciata: non sceglierla mai | E’ la più amata dai ladri

Forse non lo sapete, ma il mercato delle auto rubate è molto specifico. Se possedete certi modelli è probabile che cercheranno di rubarli.

Se possedete un automobile, sicuramente almeno una volta nella vita avete avuto paura di tornare al parcheggio e di non trovarla più.

E’ un dato di fatto, subire il furto della propria auto è sicuramente un evento molto traumatico, perché siete impotenti e restate fermi con le chiavi in mano osservando il posto dove prima c’era la vostra auto.

Sicuramente i vantaggi delle telecamere ovunque, a volte permette di ritrovar il maltolto, ma non è una cosa semplice, dato che i malviventi sono abili e organizzati per farle sparire in fretta.

Il mercato delle auto rubate è vario. Comprende settori che vanno dai pezzi di ricambio alle auto vere e proprio con nuovi documenti da portare all’ estero.

Quali sono le auto più rubate?

Si calcola che negli ultimi 10 anni sono svaniti oltre un milione e mezzo di veicoli. Di questi solo una piccola percentuale è stata effettivamente recuperata: meno della metà. Il resto si trova nei mercati dell’Est Europa, del Medio-Oriente o anche del Nord Africa.

Ovviamente ci sono modelli molto richiesti, ma, se pensate che siano le auto dei grossi brand come Lamborghini e Maserati ad essere i più ricercati, state commettendo un grosso errore.

Le auto più gettonate tra i ladri

Secondo i dati raccolti, sono le utilitarie, le macchine che attirano l’attenzione del mercato cannibalizzante del furto. Le auto non vengono rubate allo stesso modo in Italia. Ci sono regioni infatti dove il numero di furti è maggiore, fattore che spesso si riflette purtroppo anche sulle assicurazioni auto, sempre più care e soggette a restrizioni maggiori. In particolare, i furti di auto si concentrano prevalentemente in queste 5 regioni: Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Lombardia.

Queste regioni sono il crocevia per lo smontaggio e la partenza verso i mercati esteri dei pezzi di ricambio di automobili normalissime. Le classiche utilitarie da famiglia media, comprate con fatica e che se spariscono causano davvero un disagio. La classifica delle macchine più desiderate dai criminali in base alle statistiche vede al primo posto la Fiat Panda. A seguire il mercato chiama all’appello la Fiat 500, Fiat Punto, Lancia Ypsilon, Fiat 500l, Alfa Romeo Giulietta, Smart For Two, Citroen C3,Volkswagen Golf e Renault Clio. Per curiosità, voi che macchina avete?