Bonus Natale, come te lo danno te lo tolgono subito: mazzata per tantissimi | A Gennaio arriva la comunicazione

Attenzione al Bonus di Natale! A Gennaio ti arriverà la triste comunicazione e come te lo danno lo vorranno di nuovo indietro.

Quante volte negli ultimi mesi avrai sentito parlare del cosiddetto Bonus di Natale? Ecco, forse dovresti prestare la massima attenzione al seguente articolo. Questo perché potrebbe nascondersi una sorpresa amara per chi deciderà di percepirlo.

Non ci resta quindi che scoprire di che cosa si tratta e perché è bene non abbassare mai la guardia.

Il Bonus di Natale è un’agevolazione che il Governo Meloni ha deciso di erogare ad una buona fetta di lavoratori assieme alla tredicesima. Esso corrisponde a 100€ per tutti i dipendenti che hanno un reddito annuale non superiore ai 28.000€ e almeno un figlio a carico. La domanda per ottenerlo può essere presentata direttamente al datore di lavoro o, se ormai troppo tardi, ci sarà la possibilità di richiederlo tramite il modello 730 e la dichiarazione dei redditi.

Ma perché in queste ore si sta parlando di una seconda faccia della medaglia di questo Bonus? Scopriamolo subito assieme.

Quando dovrai restituire questo denaro

Se dunque alcuni lavoratori finiscono per chiedere il Bonus Natale durante la dichiarazione dei redditi per una questione di tempistiche, per alcuni è invece una necessità. D’altronde non tutti hanno un datore di lavoro a cui rivolgersi per richiedere il bonus in questione e dunque questa sarà l’unica soluzione. Purtroppo però, in alcuni casi, potrebbe accadere che il Bonus Natale abbia delle conseguenze. Ad esempio, se dovesse essere stato fatto male il calcolo del reddito, sarà necessario restituire questa somma di denaro nella dichiarazione dei redditi o attraverso un conguaglio con il datore di lavoro.

A gennaio arriverà una comunicazione importante. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

La comunicazione che potrebbe arrivarti a gennaio

A partire da gennaio 2025, l’Amministrazione Finanziaria invierà le comunicazioni a tutti i lavoratori che hanno ricevuto questa agevolazione in maniera errata. Una vera e propria mazzata che potrà essere trattenuta dalle proprie tasse o che, alternativamente, dovrà essere pagata a parte. Proprio per questo, prima di presentare la tua domanda, controlla che tu possegga adeguatamente tutti i requisiti del Bonus Natale. Soltanto così potrai essere sicuro al 100% di non ricevere una lettera simile.

In conclusione, il Bonus Natale 2024 potrebbe nascondere delle insidie per chi non si è assicurato di essere “in regola”. Pensaci quindi due volte prima di fare il furbetto!