Fattura 15 volte più di Apple: devi solo pubblicare le tue foto e ti pagano una favola | In milioni hanno già l’abbonamento

Questa azienda solo in pochi anni ha sbaragliato tutta la concorrenza e fattura più delle grandi big mondiali.

Le aziende che generano il maggior fatturato a livello globale operano in settori diversificati, dall’energia alla tecnologia, passando per la vendita al dettaglio. Tra le prime posizioni si trovano spesso colossi come Walmart, una multinazionale statunitense della grande distribuzione organizzata.

Nel settore tecnologico, aziende come Apple e Alphabet (la holding di Google) figurano costantemente tra le prime per fatturato. Apple, con i suoi prodotti iconici e un ecosistema di servizi integrati, genera entrate significative dalla vendita di iPhone, Mac, iPad. Alphabet, pur essendo principalmente conosciuta per il motore di ricerca Google, ha un fatturato considerevole grazie alla pubblicità online, ai servizi cloud e ad altre attività.

Anche il settore dell’e-commerce vede un protagonista indiscusso come Amazon, che grazie alla sua vasta piattaforma di vendita online, ai servizi cloud di Amazon e ad altre attività logistiche e di intrattenimento, realizza un fatturato annuo tra i più alti a livello globale.

È importante menzionare aziende attive nel settore energetico, come le grandi compagnie petrolifere, che grazie ai volumi di vendita di petrolio e gas naturale, raggiungono spesso cifre di fatturato molto elevate, influenzate anche dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali.

Il mondo social

Negli ultimi anni, i social media hanno conosciuto una diffusione esponenziale, trasformando radicalmente le modalità di comunicazione e interazione. Piattaforme come Facebook, nato nel 2004, hanno connesso miliardi di persone in tutto il mondo. Successivamente, Instagram ha introdotto un focus sulle immagini e sui video, catturando un pubblico vasto e diversificato.

L’ascesa di X (precedentemente Twitter) ha ridefinito la comunicazione in tempo reale e il dibattito pubblico. Infine, TikTok ha conquistato fasce di pubblico sempre più ampie con i suoi brevi video virali. In questo panorama in continua evoluzione, si inserisce anche OnlyFans, una piattaforma basata su abbonamenti che ha visto una notevole crescita, offrendo ai creatori di contenuti la possibilità di monetizzare direttamente.

OnlyFans batte tutti

OnlyFans, con un team relativamente piccolo di circa 42 dipendenti, genera un fatturato per dipendente notevolmente superiore a quello di colossi come Apple o Amazon. Questo è dovuto principalmente al suo modello di business unico: OnlyFans funge da piattaforma intermediaria, prendendo una commissione del 20% sulle transazioni tra creatori di contenuti e i loro abbonati.

Il “lavoro pesante” è svolto dai creatori, che sono responsabili della produzione e promozione dei contenuti, mentre OnlyFans si concentra sulla manutenzione della piattaforma, l’elaborazione dei pagamenti e la moderazione. Questo modello consente a OnlyFans di operare con costi inferiori rispetto alle aziende con un’ampia forza lavoro, massimizzando l’efficienza e il rapporto tra fatturato e numero di dipendenti.