DISASTRO FIAT – RICHIAMO URGENTE, centraline impazzite: i 5 modelli tutti in officina | Vanno portati subito

Problemi per alcuni lotti di auto Fiat che sono stati richiamati dalla casa produttrice. Che cosa sta succedendo.

FIAT, acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino, nasce l’11 luglio 1899 a Torino, grazie all’iniziativa di un gruppo di imprenditori, tra cui Giovanni Agnelli. Dalle prime vetture prodotte nel 1900, l’azienda si impone rapidamente come pioniera dell’industria automobilistica, introducendo innovazioni e ampliando la produzione a veicoli commerciali, ferroviari e aeronautici.

Nel corso del XX secolo, Fiat ha esteso la sua influenza ben oltre i confini italiani. Già nel 1908 inaugurava la sua prima fabbrica negli Stati Uniti. L’azienda ha stabilito stabilimenti in numerosi paesi, tra cui Argentina, Polonia e Brasile, affermandosi come un attore globale. Icone come la Fiat 500 hanno conquistato il mondo, diventando emblema del design e dello stile italiano.

La storia di Fiat è stata caratterizzata da acquisizioni strategiche di altri marchi automobilistici, come Lancia, Alfa Romeo e Maserati, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel settore. Tuttavia, la vera svolta si è avuta con la fusione con il gruppo americano Chrysler, dando vita a Fiat Chrysler Automobiles, un colosso con una presenza significativa in Nord America.

Il capitolo più recente e significativo è la nascita di Stellantis, avvenuta nel 2021, dalla fusione tra FCA e il gruppo francese Peugeot. Questa operazione ha creato il quarto produttore automobilistico mondiale per volume di vendite, un gigante con un portafoglio di ben 14 marchi. Stellantis rappresenta la risposta alle sfide del futuro dell’auto.

Perché si richiama un lotto di vetture

Un’azienda automobilistica può richiamare un lotto di vetture quando viene identificato un difetto di fabbricazione o un problema di sicurezza che potrebbe compromettere l’integrità del veicolo. Queste problematiche possono emergere durante i test di produzione, attraverso segnalazioni dai concessionari o, più frequentemente, a seguito di reclami.

Le cause che portano a un richiamo sono variegate. Possono riguardare componenti meccanici difettosi. Altre volte, il richiamo è legato a sistemi elettronici malfunzionanti, ad esempio airbag che non si aprono correttamente o software che presentano bug critici. Anche i materiali non conformi o errori nell’assemblaggio possono essere all’origine di un richiamo.

Fiat richiama alcuni lotti di vetture

Fiat ha richiamato cinque modelli dell’anno di produzione 2025 per un potenziale difetto al sistema di gestione del motore. La possibile infiltrazione d’acqua in questa componente cruciale potrebbe causare lo spegnimento improvviso del motore durante la marcia, rappresentando un serio rischio per la sicurezza. I veicoli interessati sono specifici lotti di Fiat Nova Strada, Fiat Toro, Fiat Fiorino, Fiat Pulse e Fiat Cronos, prodotti tra agosto e dicembre 2024.

Per la Nova Strada, i telai coinvolti vanno da SYF89987 a SYG49418; per la Toro da SKF98464 a SKG09045; per il Fiorino da S9280136 a S9286370; per la Pulse da SYS61111 a SYS80961; e per la Cronos da SU420758 a SU432058. Per verificare se il proprio veicolo rientra tra quelli interessati o per ulteriori informazioni, i clienti possono consultare il sito ufficiale Fiat.