Volantino Parkside, uomini tremate: mai visto il fai da te a questo prezzo | Scade in poche ore

Così il fai da te sarà davvero economico: scopri il volantino Parkside

In casa c’è sempre qualche lavoretto da fare e, per evitare di affidarsi ad artigiani di certo esperti ma anche molto costosi, molti si ingegnano e si adoperano con il fai da te. Con qualche tutorial, i consigli degli amici che lo sanno già fare e gli strumenti giusti, infatti, si può arrivare ad ottenere anche un ottimo risultato, che funziona e che dà soddisfazione.

Un marchio molto valido in questo senso è Parkside, venduto presso i punti Lidl: questi prodotti offrono sicurezza e qualità, inoltre sono molto maneggevoli e si adattano perfettamente alle esigenze di chi li usa. A partire da oggi, è in circolazione un nuovo volantino Parkside che sta letteralmente facendo innamorare tutti!

Ecco quindi quali sono gli attrezzi e gli utensili Parkside in vendita in questi giorni presso la Lidl, quali sono le loro caratteristiche e i loro prezzi. Corri a prenderli!

Il nuovo volantino Parkside

Iniziamo dal martello demolitore, che si trova in vendita a soli 79 euro. Con un’impugnatura principale con smorzamento delle vibrazioni e un’ulteriore impugnatura girevole a 360°, ha un’energia d’urto di 15 Joule e un numero di colpi di 3600 al minuto, con un assorbimento da 1300 W. Vengono date in dotazione due punte, una a scalpello e una piatta, adatte alla demolizione. In vendita anche una penna levigatrice multifunzione ricaricabile 12 V, ad un incredibile prezzo di 19.99 euro: offre un numero di giri regolabile da 5000 a 25000 al minuto.

Imperdibile anche la chiave inglese, il taglia bulloni e la pinza a pappagallo che si trovano in vendita a soli 6.99 euro. Per tutti i lavori che si svolgono in casa, poi, non possono mancare dei bei guanti da lavoro: Parkside ne offre un modello a soli 3.99 euro con il palmo e la punta delle dita rivestiti con uno strato in poliuretano.

Il 3×2 imperdibile

Con lo sconto 3×2, quindi prendi tre e paghi solo due, Parkside propone un set di rondelle o un set di dadi esagonali alla cifra di 2,99 euro a set: si tratta di ferramenta fine fondamentale per i lavori di tutti i giorni, che quindi non può mancare nella cassetta degli attrezzi di un vero amante del fai da te!

Per completare gli acquisti, poi, si possono acquistare anche le comodissime fascette ferma cavo. Ben 251 pezzi sono in vendita a soli 2.50 euro!