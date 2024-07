Bonus TV accesa 2024: la Meloni lo concede ufficialmente e puoi già presentare richiesta | I requisiti sono strettissimi

Ecco quali sono i requisiti richiesti per poter usufruire del Bonus Tv 2024, grazie al quale potrete tenere il vostro televisore sempre acceso. Non avete molto tempo prima di vedere uno schermo completamente nero.

La televisione è da sempre un’invenzione molto amata in quanto i cittadini adorano passare le giornate insieme “a lei”. Non importa se la si accende per non sentirsi soli o a fine serata per guardare un film o per documentarsi con i vari tg e ancora per seguire uno dei vari titoli presenti nel palinsesto.

Qualunque sia la motivazione per la quale la si vuole in casa, è palese intuire come la tv sia uno di quei beni della quale i cittadini non riescono più a farne a meno. Per questo motivo non stupisce il fatto che il popolo sia sempre attento ad acquistare gli ultimi modelli che siano compatibili con le varie modifiche in vigore.

Interesserà dunque a molti sapere, chi potrà beneficiare del Bonus Tv 2024, in modo da poter tenere sempre la televisione accesa, qualunque sia il cambiamento previsto. I requisiti per ottenerlo sono molto rigidi.

Perché parliamo di Bonus Tv 2024

Prima di svelarvi quali sono i requisiti per ottenere il Bonus Tv 2024 è bene fare un passo indietro per cercare di capire, il motivo per cui questa agevolazione sia tanto ambita. Per chi non lo sapesse, ad agosto ci sarà il passaggio definitivo al DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – 2nd Generation Terrestrial) e tutti coloro che non si saranno attrezzati, non potranno più vedere la televisione.

Prima di acquistare il nuovo decoder o la nuova tv però è bene fare uno (o entrambi) dei due test spiegati da chi di dovere, per capire se i vostri dispositivi siano in grado o meno di captare il nuovo segnale di trasmissione. In pratica dovrete sintonizzarvi sui canali 100 o 558, qualora vedeste la trasmissione allora non dovrete acquistare nulla, in caso contrario sappiate che i vostri dispositivi non saranno idonei all’imminente passaggio del nuovo segnale digitale.

I requisiti per ottenerlo

Qualora faceste parte del gruppo di persone che dovranno acquistare entro poche settimane un nuovo decoder o un nuovo televisore, sappiate che potrete ottenere il Bonus Tv 2024, in modo da poter tenere il vostro televisore sempre acceso anche dopo la fine di agosto.

Per poter beneficiare di tale agevolazione dovrete avere un’età pari o superiore ai 70 anni, una pensione annua non superiore ai 20mila euro ed essere l’intestatario del canone Rai. Con questi requisiti potrete recarvi in uno degli appositi negozi e chiedere informazioni al personale addetto.