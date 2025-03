Internet, con Chrome ho chiuso: il nuovo navigatore web lo sta sotterrando | Il PC funziona a cannone

Se vuoi un’esperienza di navigazione diversa puoi utilizzare un browser diverso da quello che usano tutti, scopri le alternative

Se utilizzi Google Chrome e stai pensando di passare a un’alternativa europea, il processo è più semplice di quanto possa sembrare. Alcuni browser europei, come Vivaldi e Mullvad, offrono esperienze d’uso sicure e altamente personalizzabili. In questa guida vedremo come effettuare la transizione senza perdere dati importanti.

Le principali alternative europee a Chrome includono Vivaldi e Mullvad. Vivaldi, sviluppato in Norvegia, si basa su Chromium e consente di utilizzare tutte le estensioni di Chrome. È ideale per chi cerca personalizzazione e numerose funzionalità avanzate. Mullvad, invece, è una scelta eccellente per gli utenti orientati alla privacy, grazie alla sua collaborazione con gli esperti di Tor Browser e l’integrazione di una VPN.

Quando scegli un browser, valuta quali funzionalità extra sono più importanti per te. Se prioritizzi la privacy e la protezione dei dati, Mullvad è un’opzione solida. D’altro canto, se desideri un’esperienza utente personalizzata e flessibile, Vivaldi offre numerose opzioni per modificare l’interfaccia e migliorare la produttività.

Una delle differenze principali tra Chrome e le alternative europee è la gestione della sincronizzazione dei dati. Chrome utilizza il tuo account Google per sincronizzare segnalibri, password e cronologia. Invece, con browser come Vivaldi, puoi creare un nuovo account per sincronizzare i dati tra dispositivi. Tuttavia, sarà necessario esportare manualmente i dati da Chrome per importarli nel nuovo browser.

Esportazione delle Password

Per esportare le password da Chrome, accedi al Gestore Password Google digitando chrome://password-manager/settings nella barra degli indirizzi. Da lì, seleziona Esporta password. Questo genererà un file CSV che potrai importare in Vivaldi o Mullvad, se supportato. Alcuni browser richiedono di inserire manualmente le credenziali.

Chrome permette di esportare segnalibri e preferiti in formato HTML. In Vivaldi, è possibile utilizzare la funzione Importa da applicazioni o file per trasferire i dati direttamente da Chrome. Per Mullvad, il processo potrebbe richiedere un passaggio intermedio tramite Firefox.

Installazione delle Estensioni

Se utilizzi numerose estensioni su Chrome, Vivaldi rappresenta un’ottima scelta. Essendo basato su Chromium, supporta tutte le estensioni di Chrome. Mullvad, invece, si basa su Firefox, quindi potrai accedere alle estensioni disponibili per quel browser. Valuta quali estensioni sono indispensabili prima di scegliere. Dopo aver importato i dati e installato le estensioni, prenditi del tempo per esplorare le opzioni di configurazione del tuo nuovo browser.

Vivaldi offre un’ampia gamma di strumenti per personalizzare l’aspetto e l’organizzazione delle schede, mentre Mullvad consente di ottimizzare le impostazioni per massimizzare la privacy. Passare a un browser europeo può migliorare la tua esperienza online in termini di sicurezza e controllo. Con i giusti passaggi, la transizione sarà fluida e senza complicazioni.