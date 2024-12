Maltempo, i rischi in casa sono altissimi: se non stacchi questo elettrodomestico ti scoppia in faccia

Quando lo scoprirai rimarrai sconvolto: nessuno l’ha mai staccato, durante il maltempo!

Per quanto i temporali siano una manifestazione meteorologica tipicamente estiva, di fatto ormai anche nelle altre tre stagioni è possibile vedere la formazione di celle temporalesche anche particolarmente violente, che causano disagi e problemi non da poco nelle aree in cui scatenano la propria forza.

Raffiche di vento, grandine e pioggia battente sono ormai delle situazioni a cui soprattutto chi vive in determinate aree d’Italia ha fatto l’abitudine. Ciò a cui non ci si abitua mai, però, sono i danni che questo maltempo comporta, spesso costosi e dolorosi.

Un elettrodomestico in particolare, quando fuori infuria il maltempo, andrebbe assolutamente staccato se non si vuole rischiare che scoppi proprio in casa: ecco di quale si tratta, solo in pochissimi lo fanno davvero.

Quando c’è il temporale, stacca questo elettrodomestico!

Quando si parla di maltempo, ciò a cui bisogna prestare particolare attenzione sono soprattutto i temporali e, nello specifico, i fulmini. Questi, infatti, possono sia colpire in modo diretto, sia scaricare l’energia nei circuiti elettrici della casa mediante le linee della corrente o altri collegamenti. Non è sufficiente, però, staccare la spina di tutti gli elettrodomestici per stare tranquilli che questo non accada, poiché in ogni casa c’è un dispositivo che, quando fuori infuria il temporale, meriterebbe un’attenzione in più: si tratta proprio del televisore.

Questo elettrodomestico, così importante in casa tanto che oggi molte famiglie non saprebbero pensare alla loro vita quotidiana senza di esso, è proprio uno dei più sensibili quando fuori c’è il temporale. Innanzitutto, per preservarlo e preservare sé stessi è bene staccare la spina dalla presa elettrica, ma ciò non è sufficiente per assicurarsi che non ci siano danni di alcun tipo. Ciò a cui bisogna prestare attenzione è infatti il cavo dell’antenna, ecco perché.

Stacca subito il cavo dell’antenna

Il cavo che connette la TV al segnale è un’incredibile via d’accesso per le scariche elettriche, tipiche del temporale. I fulmini, con la loro energia, possono quindi viaggiare attraverso questo cavo e raggiungere il televisore, anche se è scollegato dalla corrente o spento. Il motivo è da ricercare nel fatto che questo cavo non è isolato dalle sovratensioni, quindi è esposto a questo pericolo.

Ciò che vi consigliamo oggi è quindi una piccola accortezza che però può davvero salvare il portafoglio: quando fuori infuria il maltempo, staccare il cavo dell’antenna è una delle mosse migliori che si possano fare.