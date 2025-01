Bonus dispositivi tech: IVA scorticata al 4%, nemmeno a Livigno te li porti a casa così scontati

Se puoi presentare questo documento puoi usufruire di uno sconto eccezionale per tutti i dispositivi elettronici

La Legge n. 104/1992 tutela i soggetti disabili, garantendo loro varie agevolazioni. I soggetti aventi diritto è riconosciuto uno stato di handicap sia essa una minorazione fisica psichica o sensoriale, stabile o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sul posto di lavoro e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Tra i vari vantaggi, i destinatari della Legge 104 possono usufruire anche di specifiche detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile.

In base alla percentuale riconosciuta, il soggetto ha diritto a benefici sempre maggiori: dal 33% al 73%, sono previste assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali; dal 66%, c’è l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario; dal 74% al 100%, c’è l’erogazione della pensione d’invalidità.

Inoltre, secondo la Legge 104/92 le unità sanitarie locali contribuiscono per il 20% alla spesa sostenuta per la modifica dei dispositivi di guida dei veicoli di persone titolari di patente speciale. A questo si aggiunge l’iva agevolata per l’acquisto dell’autovettura. Il pagamento del bollo auto è esentato così come le tasse di trascrizione.

Agevolazioni Legge 104: benefici economici per dispositivi tecnologici

Come già accennato, la Legge 104/1992 offre importanti agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, consentendo l’acquisto di dispositivi tecnologici come smartphone e computer a condizioni economiche vantaggiose. Tra i benefici previsti, spiccano la detrazione Irpef del 19% e l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata al 4%, rispetto al 22% ordinario. Queste misure sono pensate per favorire l’autosufficienza e l’integrazione sociale dei beneficiari, migliorando la qualità della loro vita attraverso strumenti tecnologici avanzati.

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni si applicano all’acquisto di apparecchiature informatiche e meccaniche destinate a facilitare la comunicazione e la mobilità. Tra i dispositivi rientrano fax, modem, computer, telefoni vivavoce e altri strumenti elettronici, purché siano utilizzati per compensare limitazioni derivanti da menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio. L’obiettivo è rendere più accessibili tecnologie che possono supportare l’autonomia e l’integrazione quotidiana delle persone con disabilità.

Documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni

Per usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104, è fondamentale presentare al venditore specifica documentazione. È richiesto il certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale o dalla Commissione medica integrata, attestante l’invalidità funzionale permanente. Qualora il collegamento funzionale tra la menomazione e il dispositivo non sia esplicitamente indicato, è necessario aggiungere un’ulteriore certificazione del medico curante. In caso di importazioni, la stessa documentazione deve essere fornita presso l’ufficio doganale al momento della dichiarazione.

Le agevolazioni fiscali previste consentono un doppio risparmio. Da un lato, l’IVA ridotta al 4% abbassa immediatamente il costo d’acquisto. Dall’altro, la detrazione Irpef del 19% sul prezzo finale garantisce un ulteriore beneficio economico, rendendo più accessibili strumenti fondamentali per il supporto alle persone con disabilità. È importante verificare con attenzione la documentazione necessaria per evitare problemi nella fruizione di questi vantaggi e ottenere il massimo supporto previsto dalla legge.