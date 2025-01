Riscaldamento, aumenta l’efficienza del 30% con un rotolo di stagnola | Ti bastano due spicci per non sentire più freddo

In tempi in cui si cerca di risparmiare sulle bollette di luce e gas, questo trucco per prolungare il caldo in casa può tornare molto utile.

L’inverno è nel pieno della sua attività e, dopo meno di un mese dal suo inizio, le temperature esterne sono precipitate.

In attesa di assistere al ritorno della bella stagione, chiunque cerca di riscaldarsi nel modo più opportuno e, soprattutto tra le mura domestiche, il tema è molto sentito.

L’uso dei termosifoni nel periodo invernale è fondamentale per il benessere di chiunque, ma le bollette troppo salate spingono a cercare delle soluzioni alternative per prolungare il calore in casa.

Ebbene, c’è un trucco – ancora poco conosciuto – che permette di aumentare l’efficienza dei termosifoni ricorrendo semplicemente all’uso della carta stagnola.

Riscaldamento: gli aumenti per il 2025

L’inverno del 2025 potrebbe essere il più caro di sempre, soprattutto per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Nomisma Energia ha calcolato un aumento del 10% sulle bollette delle famiglie che, a differenza del 2024, spenderanno 216 euro circa in più. Attenzione in particolar modo all’aumento del gas: si è passati dal costo di 102 centesimi a metro cubo a quello di 106 centesimi nel 2025, dunque una famiglia classica arriverà a spendere nel corso di quest’anno 1486 euro, ovvero 54,9 euro in più rispetto al 2024.

Bastano questi dati, dunque, a spingere molti consumatori ad ingegnarsi al fine di trovare soluzioni alternative – e poco dispendiose – per riuscire a prolungare il calore in casa. Una delle possibilità viene offerta proprio dalla carta stagnola, che si può acquistare facilmente a pochi euro nei supermercati e che potrebbe rappresentare un validissimo escamotage per il comfort termico.

La carta stagnola sui termosifoni: come usarla

Una tecnica per prolungare il riscaldamento in casa senza usare troppo i termosifoni prevede l’applicazione di fogli di alluminio dietro questi ultimi. Spesso le pareti assorbono parte del calore emesso dai termosifoni, ma i fogli di alluminio possono rifletterlo nella stanza. Per mettere in pratica questa soluzione, basta avvolgere una scatola di cartone in un foglio di alluminio, con la parte lucida rivolta verso l’esterno, e posizionarla dietro il termosifone.

In alternativa, è possibile attaccarla direttamente sul retro del radiatore con del nastro adesivo. Questa soluzione aiuta a massimizzare l’efficienza del calore generato, riscaldando l’ambiente più rapidamente e con un minor consumo di energia. Per ottimizzare ulteriormente la finalità dei termosifoni, si consiglia di tenerli liberi da indumenti o lontano da mobili così da non comprometterne il funzionamento.