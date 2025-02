Sportello bancomat, non premere mai questo pulsante alla fine del prelievo | È così che si perdono i risparmi di una vita

Massima attenzione quando si vanno a prelevare i contanti presso lo sportello bancomat: potreste perdere molti soldi.

Le truffe economiche continuano e, mentre i malviventi si attrezzano con qualunque tipo di tecnica, banche e forze dell’ordine si ingegnano per arginare il problema.

Negli ultimi anni sono stati tanti i raggiri scoperti che hanno fatto tremare tantissimi consumatori privati dei loro risparmi.

Da quelli online fino a quelli effettuati presso gli sportelli del bancomat, sono tante e variegate le frodi cui è necessario prestare attenzione.

La polizia mette in guardia anche da un’azione che si compie solitamente quando si va a prelevare, ma che è altamente sconsigliata.

Bancomat, cosa non fare mai

Lo sportello bancomat è stato uno degli strumenti maggiormente presi di mira dai malviventi, che hanno studiato molteplici escamotage per sottrarre indebitamente denaro: dai classici furti con l’aiuto di un complice che serve a distrarre il malcapitato, fino alla clonazione della carta con l’utilizzo di dispositivi in grado di rubare il codice PIN. Se in un primo momento erano principalmente gli anziani a dover stare attenti alle truffe, oggi sono tantissimi gli utenti che rischiano di essere raggirati, indipendentemente dall’età anagrafica.

Proprio per questo motivo, la polizia allarma continuamente i cittadini mettendogli in guardia su tutte le frodi di ultima generazione. Tuttavia, per sentirsi più al sicuro ed evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, oltre ad adottare dei sistemi più sicuri come il contactless, è bene anche iniziare a cambiare abitudini. Prima di tutto, le forze dell’ordine suggeriscono di smettere di compiere un gesto che la maggior parte dei consumatori fa quando va a prelevare allo sportello bancomat.

Come evitare la truffa al bancomat

Se si rientra tra coloro che sono soliti chiedere la ricevuta alla fine di un prelievo dal bancomat, gli esperti di finanza e sicurezza informatica avvertono che questa abitudine può mettere in serie pericolo. Cliccare su “stampa ricevuta” quando si effettua una transazione può rendere visibili a sconosciuti più dati personali di quanto si possa immaginare.

Ogni volta che si richiede una ricevuta, l’ATM genera un documento che mostra non solo l’importo prelevato, ma anche informazioni sensibili come il numero del conto, la data e l’ora esatta della transazione e perfino il saldo disponibile. Se questo documento dovesse cadere nelle mani sbagliate, i criminali potrebbero usarlo per commettere frodi o furti di identità. Inoltre, la stampa delle ricevute contribuisce allo spreco di carta, un atteggiamento fortemente sconsigliato anche date le attuali tendenze in termini di sostenibilità e responsabilità ambientale.