POS, la polizia sulle tracce dei truffatori avverte: questo sistema è micidiale, ti svuotano tutto con un “bip”

I truffatori sembrano essere sempre un passo in avanti: il nuovo raggiro coinvolge anche coloro che pagano con contactless.

I soldi contanti pare stiano pian piano lasciando spazio ai pagamenti con carte di credito o debito, molte delle quali ormai dotate di chip contactless.

Questa nuova modalità, che consente di effettuare un pagamento anche tramite cellulare e senza digitare il PIN, è stata messa a punto per evitare di cadere in truffe e raggiri.

Eppure, anche chi usa ormai quotidianamente il contactless deve stare ben attento a cosa gli potrebbe capitare e ai soldi che gli potrebbero essere sottratti indebitamente.

La polizia, infatti, ha lanciato un allarme: al fine di non ritrovarsi senza soldi sul conto corrente, bisogna prestare attenzione a questo aspetto.

Pagamenti digitali, crescono in Italia

Negli ultimi anni i pagamenti con soldi contanti stanno diminuendo sempre di più a favore di quelli digitali, sicuramente più sicuri da truffe di ogni genere. L’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come nell’anno 2023 siano aumentati notevolmente i pagamenti con card fisiche o tramite tecnologia NFC. I dati parlano chiaro: “quasi 8 su 10 transazioni digitali in negozio vengono effettuate in modalità “tap & go” con carte fisiche contactless o con dispositivi dotati di tecnologia NFC, che insieme raggiungono un valore di transato pari a 240 miliardi di euro”.

Nonostante tali modalità di pagamento siano state pensate per ridurre al minimo le truffe, alcuni malviventi hanno messo in atto dei raggiri per riuscire ad estorcere denaro dalle carte di credito o debito tramite tecnologia NFC. Quest’ultima consente ad alcuni circuiti di carte di credito e dispositivi mobili, come smartphone e smartwatch, di inviare pagamenti a lettori di carte e terminali di pagamento senza alcun contatto fisico. Ma cosa accade se resta sempre attiva?

Attenzione alle truffe: l’allarme della polizia

Secondo quanto riportato da El Economista, ci sono segnalazioni secondo cui i criminali sfruttano questa tecnologia posizionando i dataphone vicino ai portafogli o alle tasche in cui si trovano le carte, per pagare gli acquisti senza che nessuno se ne accorga.

Questa nuova forma di furto può essere evitata impostando un limite alle transazioni di pagamento contactless con la propria banca oppure disattivando l’opzione contactless. In questo modo, i malviventi non avranno la possibilità di rubare denaro da usare per effettuare pagamenti di altro genere.