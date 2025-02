Smartphone, disattiva subito queste app | Ti spiano a tua insaputa, sono sempre accese

Vi siete mai chiesti come mai sullo smartphone arrivino messaggi o spuntino pubblicità di interesse? Attenzione alla privacy.

I dispositivi mobili continuano ad evolversi offrendo ai consumatori sempre più possibilità di utilizzo, sia in campo domestico che professionale.

Sono tantissime le app studiate per soddisfare le necessità di ognuno: da quelle che monitorano l’uso quotidiano dello smartphone fino a quelle pensate per incentivare l’attività fisica.

Ma vi è mai capitato di sentirvi quasi spiati dal vostro cellulare? Ebbene, si tratta di una sensazione comune che corrisponde ad una certa verità.

Dunque, se avete voglia di tutelare la vostra privacy e sentirvi meno sotto controllo, è arrivato il momento di disattivare alcune app o le loro funzioni.

Gli smartphone vi spiano?

Negli ultimi anni cresce sempre di più la sensazione che la privacy di ognuno venga ripetutamente violata e sotto osservazione sono finiti gli smartphone di ultima generazione. Questi, infatti, hanno la possibilità di registrare le conversazioni per scopi commerciali grazie alla presenza di un microfono in grado di captare e memorizzare. I dati raccolti, quindi, vengono inviati alle piattaforme social come Facebook o Instagram: ciò accade perché spesso si accettano le condizioni di utilizzo delle app senza leggerne attentamente le richieste.

A registrare le conversazioni, inoltre, sono anche gli assistenti vocali, come Siri di Apple o Alexa di Amazon, le app di terze parti che potrebbero non rispettare le normative sulla privacy oppure gli spyware, che possono essere installati sui dispositivi senza il consenso dell’utente. Tutti questi strumenti rischiano di violare la riservatezza dei consumatori, ma il loro potere può essere arginato adottando alcune precauzioni. Quali? Vediamo nel dettaglio ciò che deve essere disattivato dallo smartphone per evitare che le app violino la privacy.

Cosa disattivare dallo smartphone per tutelare la privacy

Onde impedire alle app di captare e registrare le conversazioni inviandole senza il nostro consenso, è bene disattivare dallo smartphone la funzione microfono quando non in uso. Per farlo, è sufficiente accedere alle impostazioni del telefono, cliccare su “privacy” e gestire le autorizzazioni delle singole app.

È importante, inoltre, esaminare le autorizzazioni concesse ad ognuna di esse e rimuovere quelle non utili o che destano qualche sospetto sulla finalità. Altra accortezza è l’utilizzo di software per il blocco della pubblicità: questa scelta può ostacolare il tracciamento delle attività e la ricezione di annunci mirati. Se tutti agissero in questo modo, le aziende tecnologiche sarebbero costrette a essere più trasparenti riguardo alle loro pratiche di raccolta dati mentre i governi dovrebbero impegnarsi ulteriormente per far sì che vengano rispettati i diritti dei cittadini.