Forno, se lo impari a usare come tua nonna spenderai il 30% in meno | C’è un segreto che non ti ha mai raccontato

Ridurre i costi in bolletta usando il forno come facevano le nonne? È possibile, basta scoprire questo segreto.

Il forno elettrico, nato come sostituto di quello a gas, consuma troppo ma è un elettrodomestico di cui non si può fare assolutamente a meno in casa.

Utilissimo per preparare qualunque tipo di pietanza, può incidere in modo importante sulla bolletta: secondo alcune stime, il consumo medio di un forno elettrico di classe A è di circa 1 kWh l’ora.

Diventa fondamentale, dunque, mettere in pratica una serie di escamotage per continuare ad utilizzare questo strumento riuscendo, però, ad abbattere i costi.

Entra così in gioco un segreto delle nonne: un’abitudine utilizzata un tempo e che, pur non compromettendo la cottura dei cibi, permetteva di risparmiare tantissimo.

Forno elettrico, come sceglierlo per risparmiare

Come accade per tutti gli elettrodomestici che ormai sono presenti in casa, la scelta del forno elettrico deve essere fatta tenendo in considerazione alcune caratteristiche fondamentali. Prima di tutto, è necessario valutare la classe energetica optando per la A o superiori. Inoltre, devono essere presi in considerazione la pulizia, la manutenzione, i contenitori utilizzati e l’uso del forno stesso.

Scelto il forno più adatto alle proprie esigenze e in grado di avere un impatto contenuto sulle bollette della luce, si consiglia di mettere in pratica alcuni consigli per ridurre ulteriormente i costi. Un aspetto sottovalutato è la pulizia del forno: un elettrodomestico sporco, infatti, tende a consumare di più perché lavora in modo più importante per raggiungere la temperatura desiderata.

Il trucco delle nonne per risparmiare sui consumi

Un altro segreto tramandato dalle nonne per ridurre i costi dell’energia utilizzata dal forno elettrico sta tutto in una tecnica che i più anziani conoscono bene. Si tratta di un escamotage che pochi conoscono e qualcuno si rifiuta di mettere in pratica per paura di rovinare completamente il piatto preparato. In cosa consiste? Nello spegnere il forno con anticipo, almeno 10 o 15 minuti prima del tempo previsto per la cottura.

In questo modo si risparmia sulla bolletta e si ha un piatto pronto alla perfezione perché il forno continua a rimanere caldo e a cuocere anche dopo essere stato spento grazie alla massa calda interna. Questo accorgimento, tanto usato dalle persone più anziane, abbatte i costi dell’energia e assicura che la qualità del cibo resti inalterata. Provare per credere.