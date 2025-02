Lavatrice, la peggiore sul mercato è proprio italiana: l’esperto avverte di non comprarla | “È economica ma i problemi arrivano subito”

Indecisi su quale lavatrice acquistare per la propria casa? Questa marca è da escludere, almeno secondo esperti venditori.

La lavatrice rappresenta una delle più grandi invenzioni dell’elettronica perché riduce al minimo la fatica, permette di risparmiare acqua ed energia influendo meno sull’ambiente.

Il primo modello è stato lanciato sul mercato nei primi del Novecento da Alva Fisher, che progettò questo primordiale sistema di lavaggio.

Ad oggi, la lavatrice è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case dei Paesi industrializzati, al pari di lavastoviglie, frigorifero e condizionatore.

Se si è in procinto di acquistarne una o si desidera cambiare modello per uno più moderno, è bene fare attenzione a quelle prodotte da questo marchio.

Lavatrice, perché usarla

Secondo i dati, tutte – o quasi – le famiglie italiane dispongono di una lavatrice, considerata ormai un bene indispensabile e fondamentale all’interno di un’abitazione. Gran parte della popolazione, dunque, ha deciso di acquistare questo elettrodomestico per ridurre al minimo gli sprechi di acqua in casa e i consumi, ma anche la fatica.

Prima di acquistare una lavatrice, però, è bene prendere in considerazione alcune variabili utili per valutare i migliori modelli sul mercato: la classe energetica non deve essere mai trascurata, così come i sistemi di sicurezza offerti, la capacità di carico, i programmi e le funzioni proposte. Tenendo in considerazione tutti questi aspetti, dunque, si può procedere con l’acquisto di una buona lavatrice. Attenzione, però! Un esperto fa sapere quale sia la peggiore sul mercato e, purtroppo, è proprio quella prodotta da un noto marchio made in Italy.

Qual è la peggior lavatrice in commercio

Miguel Ángel è un esperto venditore di elettrodomestici in Spagna. Intervistato da El ESPAÑOL ha messo in guardia tutti i consumatori dall’acquisto delle lavatrici Candy. Secondo la sua pluriennale esperienza nel settore, gli elettrodomestici di questo marchio sono quelli che costano meno, ma che presentano in poco tempo importanti problematiche che costringono all’acquisto di nuovi modelli.

L’esperto sostiene che le lavatrici Candy sono molto economiche, ma quelle con schermo touch tendono a non funzionare più. “Queste lavatrici hanno un buon prezzo, le più costose si aggirano intorno ai 500 euro, e hanno molte caratteristiche come protezioni che mantengono la lavatrice pulita, una specie di imbottitura che il cestello deve avere per evitare di danneggiare i vestiti e fino a 16 tipi diversi di programmi di lavaggio. Tuttavia, sono tra le lavatrici sul mercato che durano meno, con una media di 10 anni”.