Allerta massima della polizia per il nuovo metodo di pagamento | Ti svuotano il conto in un lampo, succede anche ai giovanissimi

Attenzione alla truffa del nuovo metodo di pagamento, ti svuotano il conto in pochi secondi e succede a tutti anche ai giovanissimi, la polizia allerta i cittadini.

Oggi giorno bisogna fare molta attenzione ai vari metodi di pagamento proposti, anche perché la truffa è sempre all’ordine del giorno, soprattutto online. Bisogna sempre diffidare dai canali non autorizzati e da chi chiede dati sensibili.

I truffatori sfruttano la buona fede del cittadino, il quale pensa realmente di comunicare con operatori ufficiali, che sia al telefono o per messaggio o e-mail. Si è capito però che è molto facile inserire un indirizzo simile a quello reale, per questo bisognerebbe fare molteplici controlli, prima di proseguire con le richieste.

Proprio per questo motivo la polizia ha lanciato un’allerta massima di una truffa che si sta espandendo riguardante il nuovo metodo di pagamento. Ti svuotano il conto in un lampo e si possono cadere tutti, anche i giovanissimi che spesso pensano di essere più immuni a questo genere di frodi.

Varie accortezze da utilizzare

Non fidatevi mai ciecamente di e-mail, sms e anche telefonate, perché non sapete mai chi ci possa essere dall’altra parte. Un conto se vi recate voi personalmente in un ufficio, sapete di parlare con una persona addetta, ma virtualmente, non potete mai esserne certi.

Anche se ricevete quindi richieste urgenti, se non provengono dalle app ufficiali per esempio, evitate di rispondere immediatamente. Controllate l’indirizzo dal quale proviene e confrontatelo con quello ufficiale, cercandolo voi in rete però, senza cliccare link dal messaggio stesso e soprattutto non fornite mai dai personali se non siete sicuri della fonte.

Nuovo metodo di pagamento da verificare

In merito proprio alle molteplici truffe che circolano in rete, come riportano da as.com, la Polizia Nazionale spagnola ha lanciato un allarme in merito alla truffa del nuovo metodo di pagamento. Nel giro di poco vi svuotano il conto e sta succedendo a tutti, anche ai giovanissimi. In pratica, il problema insorge con il QR Code, il quale non sempre corrisponde a quello ufficiale per il canale scelto.

Molti quindi scannerizzando il codice falso, vengono indirizzati verso portali non ufficiali, dove, una volta inseriti i dati personali, i malviventi hanno accesso alla vostra banca, alla vostra carta e così via, portandovi via tutto. Per questo la polizia avvisa di fare molta attenzione, verificando sempre di essere stati indirizzati in un sito idoneo e se ci sono errori di grammatica o richieste urgenti di pagamento, meglio diffidare e andare direttamente alla fonte.