Pagamento carta di credito: terrore ai bancomat per la tattica skimming | Se non fai questa prova ti rubano i risparmi di una vita

Cresce sempre di più la paura di truffe al bancomat: l’ultima è stata smascherata a Milano. Come accorgersene e salvare il conto in banca.

Come riportato da Ansa, il report 2024 della Polizia Postale evidenzia che sono stati trattati 18.714 casi di truffe online con un incremento del 15% rispetto ai 16.325 del 2023.

Ciò che stupisce maggiormente è il numero di somme in denaro sottratte ai malcapitati: per l’anno scorso si parla di 181 milioni, con un aumento del 32 per cento rispetto al 2023.

Le banche stanno prendendo sempre più provvedimenti per arginare il problema, che vede coinvolti migliaia di onesti cittadini che si ritrovano con il conto prosciugato.

Tuttavia, lo skimming continua ad essere una pratica diffusa e questa tattica è stata smascherata presso un distributore automatico del milanese.

Cos’è lo skimming

La tecnica dello skimming coinvolge sia l’online che l’offline, quindi si riferisce ad alcuni siti di eshop ma anche all’installazione di alcuni dispositivi illegali presso gli sportelli del bancomat. Questa pratica consente di copiare i dati delle carte di credito tramite uno skimmer, uno strumento installato presso gli sportelli delle banche e terminali POS manomessi, che legge la banda magnetica e, a volte, è in grado di carpire il PIN tramite microcamere.

È quello che viene mostrato esattamente tramite il profilo Instagram Welcome to Milano, dove gli autori del video allarmano tutti gli utenti della presenza di uno skimmer presso un distributore automatico. Come si vede nelle immagini, se non si è al corrente della truffa, chiunque potrebbe pensare di inserire la carta all’interno dello sportello per effettuare il normale pagamento. Eppure, dietro quello strumento apparentemente legale e innocuo, si nasconde una truffa che potrebbe prosciugare tutto il conto corrente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da welcome to milano (@welcome_to_milano_)

Come proteggersi dallo skimming

Come spiegato, lo skimmer consente ai truffatori di copiare i dati delle carte di debito o di credito per poi utilizzarli in modo fraudolento per pagamenti tramite POS o prelievo di contanti. Per questo motivo sono stati messi in pratica diversi metodi per arginare il problema ed evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Il consiglio diffuso è di usare per i pagamenti le carte contactless e, in ogni caso, è sempre bene controllare lo sportello bancomat prima di inserire la carta o effettuare qualunque tipo di pagamento. Non bisogna, infine, dimenticare di coprire lo schermo quando si digita il PIN e di controllare periodicamente il proprio estratto conto.