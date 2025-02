Hai in casa una bomba sul punto di detonare ma non lo sai | Ecco come può succedere

Non tutti lo sanno ma in casa avete una bomba sul punto di scoppiare e non lo sapete neanche. Ecco perché può succedere.

Nel nostro immaginario, quando sentiamo parlare di bomba, pensiamo immediatamente a quegli ingranaggi sofisticati che vediamo nei film, come per esempio il congegno di Speed sotto il pullman o le granate e i candelotti dei Looney Tunes.

Ebbene, è naturale che questi dispositivi, nella vita di tutti i giorni non li dovreste mai vedere (speriamo di poter continuare a vivere in pace senza qualcuno che ci obbliga a utilizzarli), ma in pochi sanno che siamo circondati da device molto pericolosi, se non utilizzati nella maniera corretta.

Per questo oggi vogliamo dirvi, che in casa avete una bomba pronta a detonare, purtroppo può succedere e i fatti di cronaca lo dimostrano. Ecco di cosa stiamo parlando e petche dovreste imparare a usarli nella maniera più sicura.

I rischi che viviamo ogni giorno

Vi basta fare una ricerca online per capire quanto spesso rischiamo che quel filo sottile tessuto dalle Parche, venga reciso improvvisamente, per tutte le volte che abbiamo commesso una leggerezza in casa. Volete qualche esempio? Ebbene, lasciare lavatrice e lavastoviglie accese di notte o mentre siamo fuori casa, può essere molto pericoloso. I guasti possono sempre capitare, basta un tubo che si rompe per allagarvi la casa e ancora peggio danneggiare l’impianto elettrico.

Per non parlare degli incendi che si generano quando per un cortocircuito, dovuto anche a prese e cavi non a norma, la casa vi prende fuoco. Per non parlare della pratica di lasciare l’albero di Natale acceso tutta la notte, basta una scintilla generata da luci (non a norma) per rovinare per sempre le vostre festività. Prima di compiere qualunque gesto, cercate sempre di pensare se quello che state per fare possa essere un’idea sicura o meno, così come comprare dispositivi non originali o non a norma, soltanto per risparmiare qualche decina di euro. Tutto questo vale veramente la vostra vita?

La bomba che avete sul comodino tutti i giorni

Tra i vari pericoli presenti a casa, ne avete uno che utilizzate tutti i giorni, che possiamo tranquillamente paragonarlo ad una bomba pronta a detonare in qualunque momento. Parliamo del vostro smartphone, la cui batteria, se non trattata con cura può esplodere o prendere fuoco, come purtroppo riscontrato in molti articoli di giornale.

La batteria al litio di cui sono equipaggiati smartphone, tablet, portatile e così via, se lasciate per esempio al sole o vicino ad alte temperature, possono surriscaldarsi ed esplodere, così come utilizzare caricabatterie non originali, o utilizzare i dispositivi durante la carica e ancora custodie non adeguate e urti che non ne garantiscono più la sicurezza di fabbrica, non rendono più sicuro il vostro device. Insomma i pericoli sono molti, per questo motivo fareste meglio a non usare mai il telefono mentre è in carica e soprattutto proteggere i vostri dispositivi dalle alte temperature, non lasciandoli mai in auto sotto il sole.