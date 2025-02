Operatori internet, ti basta una telefonata di 5 minuti per avere una connessione a razzo | Il trucco per ottenerla senza sovrapprezzi

Una connessione Internet veloce in casa è importante non solo per chi lavora, oggi si può avere facilmente

Quando si sottoscrive un contratto Internet con un operatore, viene sempre fornito un router, ovvero il dispositivo essenziale per gestire la connessione di casa, sia tramite rete cablata che wireless. Tuttavia, non tutti i router offerti dagli ISP sono uguali: alcuni modelli più vecchi possono causare problemi di connessione o limitare le prestazioni della rete. In questi casi, è possibile richiedere un nuovo router, sia per risolvere malfunzionamenti che per migliorare la qualità della connessione.

I router degli operatori hanno avuto per anni una cattiva reputazione, soprattutto nei primi tempi delle connessioni ADSL, quando i modelli forniti erano spesso poco performanti. Con l’arrivo della fibra ottica e delle connessioni via cavo, la situazione è migliorata notevolmente. Tuttavia, chi dispone di un modello obsoleto potrebbe ancora riscontrare problemi, motivo per cui è utile verificare se è possibile ottenere un dispositivo più recente.

Ci sono due categorie di motivi per cui si può chiedere un nuovo router all’operatore: i motivi critici, che impediscono il corretto funzionamento della connessione, e quelli secondari, legati alla volontà di migliorare la rete domestica. Gli operatori generalmente accettano le richieste basate su guasti tecnici, mentre per i miglioramenti delle prestazioni potrebbe essere necessario un aggiornamento del contratto o un pagamento aggiuntivo.

Il motivo più comune per cui un operatore fornisce un nuovo router gratuitamente è il guasto del dispositivo. Se il router non si accende, ha problemi di alimentazione, si blocca frequentemente o presenta malfunzionamenti evidenti, l’operatore procederà alla sostituzione dopo un controllo remoto. Un altro problema comune è il WiFi instabile, con frequenti disconnessioni o cali di velocità, segno che il router potrebbe non funzionare correttamente.

Problemi di surriscaldamento e sicurezza

Un router che si surriscalda eccessivamente, anche in inverno, potrebbe avere problemi di hardware che ne compromettono la durata e la sicurezza. Se il dispositivo diventa molto caldo al tatto e presenta segni di instabilità, è consigliabile segnalarlo all’operatore, che potrebbe sostituirlo per prevenire malfunzionamenti o rischi per l’ambiente domestico.

Alcuni utenti potrebbero trovarsi con router obsoleti che non supportano le velocità della connessione contrattata. Se si dispone di una fibra ottica veloce ma il router ha porte Ethernet limitate a 100 Mbps o un WiFi di soli 300 Mbps, sarà necessario sostituirlo con un modello più moderno. Inoltre, alcuni servizi specifici come la TV via Internet o il VoIP potrebbero non funzionare correttamente con router non aggiornati.

Compatibilità con i nuovi standard WiFi

Negli ultimi anni, gli standard WiFi sono evoluti rapidamente. Mentre il WiFi 7 è ancora poco diffuso, molti dispositivi supportano già il WiFi 6E e il WiFi 6, che offrono maggiore velocità, efficienza energetica e supporto per più dispositivi connessi. Se il router fornito dall’operatore è troppo datato e non supporta le nuove tecnologie, potrebbe essere il momento di richiederne uno più avanzato.

Se il router ha più di dieci anni, è probabile che presenti diverse limitazioni in termini di prestazioni e sicurezza. Gli operatori, in questi casi, potrebbero sostituirlo gratuitamente per garantire un servizio adeguato alla connessione attuale. Tuttavia, se il motivo della richiesta è semplicemente il desiderio di un modello più moderno e performante, potrebbe essere necessario acquistare un router di terze parti compatibile con la propria linea Internet.