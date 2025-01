Riscaldamento, bolletta stirata del 30% con il nuovo dispositivo smart | Per ogni grado extra consumi il 7% in più

Attenzione alla bolletta del tuo riscaldamento. Con il nuovo dispositivo smart potrai risparmiare una fortuna.

L’inverno è già cominciato da un po’ e, viste le temperature, è normale accendere più volte durante la giornata i caloriferi. Se però anche tu hai ricevuto delle bollette da urlo e stavi cercando una soluzione per risparmiare, in questo articolo ti parleremo del nuovo dispositivo smart.

È l’ideale per ridurre i consumi fino al 30% e, inutile dirlo, tutti quanti lo stanno già acquistando. Ma ecco di cosa si tratta.

Sei anche tu sei un freddolone e non riesci a stare d’inverno senza i termosifoni accesi? Sicuramente avrai notato che, rispetto agli anni passati, le bollette sono decisamente aumentate e hanno raggiunto dei costi da urlo. Se pensi che anche il prossimo mese dovrai spendere un bel po’ di soldi, dovresti prendere in considerazione la soluzione che sta facendo impazzire gli italiani.

Soltanto così potrai proteggerti dall’aumento dei costi del gas e riscaldare in serenità la tua abitazione.

Il dispositivo che ti permetterà di risparmiare

La soluzione perfetta per questo inverno è un nuovo termostato smart, da sostituire con il vecchio che hai a casa. Bisogna sottolineare che questo dispositivo potrà essere utilizzato solamente da coloro che hanno un impianto di riscaldamento autonomo, con una caldaia controllabile a distanza. Purtroppo, chi vive in un condominio con il riscaldamento centralizzato non potrà beneficiarne. Ma qual è la differenza tra il vecchio e il nuovo? I termostati classici funzionano in modo semplice: accendono e spengono la caldaia a orari preimpostati (anche quando non c’è nessuno in casa). Quelli smart, invece, sono progettati per ottimizzare i consumi e grazie all’IA monitorano parametri come la temperatura esterna, la presenza di persone in casa e se una finestra è aperta.

Il risultato? Un notevole risparmio sulla bolletta e se anche tu vorresti beneficiarne, ecco quali dovresti acquistare.

I migliori termostati smart in commercio

Andando a spulciare le recensioni delle persone, possiamo notare come tra i favoriti ci sia Netatmo Termostato Intelligente. Questo dispositivo si adatta alle abitudini quotidiane dell’inquilino e, grazie alla funzione Auto-Adapt, regola le temperature in base all’isolamento della casa e alle condizioni esterne. Il suo costo su Amazon è di soli 139,99€. Un’altra ottima soluzione potrebbe essere Google Nest Learning Thermostat, il quale puoi trovarlo su Amazon a solo 249€. Infine, ma non per importanza, potresti optare per Bticino Smarther2, facile da controllare tramite l’app Home+ Control e ideale per chi ha più termostati dentro casa.

Insomma, che aspetti a dire addio al vecchio per fare spazio al nuovo? I tuoi risparmi in bolletta non saranno indifferenti e per ogni grado extra non consumerai il 7% in più!