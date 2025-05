Supermercato, carne rossa a 5 euro al kg: è nascosta in questo reparto ma nessuno lo sa | Mangi come un re per due spicci

Per risparmiare sulla spesa alimentare è importante mettere in pratica alcuni accorgimenti, scopri come fare con la carne

In tempi in cui l’inflazione colpisce duramente anche la spesa quotidiana, trovare strategie per risparmiare diventa essenziale. L’acquisto della carne, in particolare, può rappresentare una delle voci più costose del budget familiare. Per questo motivo, ogni suggerimento che consenta di ottenere di più spendendo meno è ben accolto. È il caso del consiglio di María del Mar, una macellaia esperta di Almería, diventata virale grazie ai suoi suggerimenti pratici sul profilo TikTok @borosamarket.

Molti consumatori, per comodità, scelgono la carne già confezionata in vaschette. Sebbene questa opzione sembri più rapida, in realtà si rivela spesso meno conveniente. I prodotti confezionati sono più costosi al chilo e offrono quantità inferiori di carne utile. Inoltre, sono privi di elementi come le ossa e i ritagli, che invece possono essere sfruttati in cucina con grande efficacia. Recarsi al banco della macelleria, dunque, diventa una scelta più vantaggiosa.

Secondo María del Mar, il modo migliore per risparmiare è acquistare un pezzo intero di costata di maiale invece delle bistecche pretagliate. A prima vista può sembrare più complicato, ma in realtà permette di ottenere più prodotti da una sola operazione. Un singolo pezzo intero, infatti, può essere suddiviso in tre parti principali: filetti, costine e ossa. Tutte utilizzabili in modi diversi, con vantaggi sia economici che nutrizionali.

Quando si chiede al macellaio di dividere la costata, si ottengono tre prodotti distinti: i filetti di lombo, perfetti per griglia o padella; le costine, ideali per cotture lente o grigliate; e le ossa, utilissime per preparare brodi gustosi. Questo approccio permette di sfruttare ogni parte del taglio, riducendo lo spreco e moltiplicando le possibilità in cucina.

Conservazione intelligente per una cucina organizzata

Per trarre il massimo da questo metodo, è fondamentale anche sapere come conservare correttamente le diverse parti. I filetti, una volta puliti, si possono congelare in porzioni singole. Le costine, che reggono bene sia il frigorifero che il congelatore, possono essere marinate in anticipo per essere pronte all’uso. Le ossa, infine, vanno salate e congelate, diventando una risorsa preziosa per insaporire zuppe, lenticchie e stufati.

Oltre al risparmio economico, utilizzare le ossa per i brodi conferisce ai piatti un sapore molto più intenso rispetto a quello ottenuto con prodotti industriali o dadi da cucina. Questo arricchisce i pasti anche dal punto di vista nutrizionale, aggiungendo collagene e minerali preziosi, spesso assenti nei preparati confezionati.

Un’abitudine che cambia la spesa settimanale

Integrare questo trucco nella propria routine settimanale non richiede grandi sforzi. Si tratta solo di modificare leggermente il modo in cui si fa la spesa: preferire il contatto diretto con il macellaio e scegliere pezzi interi invece di carne preconfezionata. Una scelta che, nel tempo, può portare a risparmi consistenti e a una gestione più efficiente della cucina.

Oltre ai benefici economici, questo approccio favorisce anche una maggiore consapevolezza alimentare. Imparare a usare tutte le parti di un taglio significa rispettare maggiormente l’alimento e ridurre gli sprechi. In un periodo in cui il risparmio e la sostenibilità vanno di pari passo, piccoli gesti come questo fanno una grande differenza.