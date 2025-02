Auto congelata: arriva il dispositivo finlandese per riscaldarla in un lampo a motore spento | Parti a razzo senza pietrificati dal freddo

Se avete l’auto congelata, arriva il trucco finlandese che vi aiuterà a scaldarla in un lampo a motore spento e vi farà partire come “un razzo”.

Uno degli incubi ricorrenti tra gli automobilisti in inverno, è quello di dover sbrinare l’auto. Le basse temperature fanno apparire quello strato spesso e duro di ghiaccio sul parabrezza che mettono alla dura prova, la pazienza dei cittadini.

Molte volte capita di uscire di fretta di casa per andare al lavoro e dover scongelare il vetro è un’azione snervante, soprattutto per il freddo che si avverte mentre lo si fa. In rete sono stati rilasciati svariati metodi fai da te, per ovviare a questo problema.

Oggi vogliamo quindi parlarvi del dispositivo finlandese che vi aiuta con l’auto congelata a riscaldarla in pochi minuti con il motore spento. Ecco cosa comprare per partire a razzo.

Un metodo molto gettonato con l’auto congelata

Come vi dicevamo, il momento temuto dagli automobilisti è quello di dover togliere il ghiaccio, sull’auto congelata in inverno. Per quanto possa allettare l’idea di rovesciare l’acqua calda sul parabrezza, sappiate che è una pessima idea, visto che potreste trovarvi il vetro spaccato dallo sbalzo di temperatura. Per questo vengono consigliati maggiormente i prodotti industriali, vendibili in qualunque negozio con prodotti d’auto per risolvere questa situazione.

Anche i metodi fai da te sono apprezzati, ovviamente quelli che sono sicuri per la vostra auto. Tra i tanti troviamo quello del sacchetto di acqua tiepida da passare sul vetro o quello di gettare dell’alcol sul parabrezza gelato. Vi ribadiamo il concetto però di verificare con gli esperti del settore se questi metodi possano essere compatibili con la vostra 4 ruote.

Il metodo finlandese che sta facendo esultare la rete

Tra i vari metodi fai da te molto apprezzati in rete, il dispositivo finlandese per l’auto congelata è molto d’effetto. Vi riscalderà l’auto in brevissimo tempo a motore spento, facendovi ripartire come un razzo. A rivelare questo metodo è stata l’influencer Anna Matea (profilo TikTok @anna.matea), direttamente dalla Finlandia, luogo dove vive, in merito al problema dell’auto ghiacciata e loro ne sanno sicuramente qualcosa.

Per questo rivela che esiste un dispositivo che riscalda l’auto: “Ecco l’auto, ha un ingresso a cui ti colleghi, la colleghi alla luce e c’è un timer che si attiva qualche ora prima di andare a ritirare l’auto e in questo modo si sbrina…”. Come rivela la content creator, una volta collegato, si accende e si attende che “il riscaldatore”, faccia il suo lavoro a motore spento. Come rivela inoltre, grazie a questo dispositivo che si può anche programmare con un timer, troverete la vostra auto sempre calda anche dopo il lavoro.