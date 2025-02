Elettrodomestici pirata, di notte stacca questi dalla presa: ti squartano la bolletta in silenzio

Siete tra coloro che usano lasciare alcuni elettrodomestici attaccati alla presa? Ce ne sono alcuni che fanno impennare la bolletta.

L’abitudine di lasciare gli elettrodomestici attaccati alla presa anche quando non sono in funzione è comune a molti.

Un po’ per pigrizia, un po’ per noncuranza, sono davvero pochi i consumatori che si preoccupano di spegnere definitivamente alcuni strumenti di uso domestico impiegati abitualmente.

Se lo si fa pensando questi possano non consumare, in realtà si compie un grosso sbaglio che può gravare pesantemente sui risparmi.

Alcuni test hanno dimostrato come gli elettrodomestici, se lasciati attaccati alla presa, continuano a bruciare energia in modo silenzioso.

Cos’è il “consumo fantasma”

Negli ultimi tempi si presta sempre più attenzione alle bollette di luce e gas i cui prezzi sono cresciuti in modo inesorabile gravando pesantemente sul bilancio delle famiglie. Vi è, quindi, più attenzione da parte dei consumatori che, alle prese con vari tentativi di risparmio, iniziano a chiedersi se e quanto alcuni elettrodomestici possano bruciare pur essendo non in funzione. È dimostrato, infatti, che ce ne sono alcuni in grado di consumare energia anche nella modalità stand by, quindi quando sono spenti ma attaccati ancora alla presa elettrica.

Si tratta del così detto “consumo fantasma” che, alla lunga, può avere una influenza pesante sulla bolletta della luce. Uno dei metodi più efficaci per ridurre il consumo di energia fantasma è scollegare i dispositivi dalla presa elettrica quando non vengono utilizzati e, per rendere tutto più comodo, si potrebbero usare delle ciabatte con interruttore che permettono di scollegare più apparecchi contemporaneamente premendo un solo pulsante. Ma quali sono gli elettrodomestici che consumano tanto anche da spenti?

Gli elettrodomestici che consumano da spenti

Secondo la Commissione federale per l’elettricità del Messico (CFE), i televisori moderni continuano a consumare elettricità in modalità stand-by, il che può rappresentare una spesa cumulativa elevata nel tempo. Questo fenomeno, seppur impercettibile nel breve periodo, può tradursi in un aumento considerevole della bolletta elettrica annuale.

Il consumo di energia fantasma non riguarda solo questo elettrodomestico diffusissimo nelle case degli italiani, ma anche altri dispositivi elettronici come console per videogiochi, altoparlanti e computer. Secondo gli esperti, questa spesa non necessaria può rappresentare una percentuale significativa dell’energia totale utilizzata in una casa. Il consumo aggiuntivo può tradursi in un aumento considerevole della bolletta elettrica, soprattutto se si hanno più dispositivi collegati in modo permanente. È buona abitudine, dunque, spegnere tutto prima di andare a dormire.