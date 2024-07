Spiaggia Gratis: le Maldive sono in Sicilia e non spendi un euro | In pochi la conoscono

È una delle più belle d’Italia e si trova in Sicilia: scopri le Maldive a due passi da te

La Sicilia è una delle regioni più amate, durante l’estate. Questa, infatti, offre un mare meraviglioso e spiagge chilometriche dove è possibile godersi il sole, il relax e il buon cibo, tre elementi che chiunque scelga di trascorrere le proprie vacanze in Italia cerca e brama.

Ovunque si vada, in Sicilia, ci si trova bene se ciò che si desidera è il sole e il mare: a seconda delle proprie preferenze, però, ci si può informare in merito a determinate località, soprattutto per quanto riguarda i servizi e le disponibilità.

Oggi parliamo a chi è da tutta la vita che sogna di andare alle Maldive: spendendo molto meno ed impiegandoci pochissime ore di volo, potrete trovarle anche in Sicilia. Ecco dove si trovano.

Le Maldive della Sicilia: non puoi perdertele

Una delle spiagge più belle della Sicilia è quella di Calamosche, nella riserva faunistica di Vendicari, nella Sicilia orientale. Questa si raggiunge percorrendo un sentiero a piedi lungo circa un chilometro e si estende per circa 200 metri, delimitata da un lato e dall’altro da due promontori rocciosi che, riparando le sue acque dalle correnti, rendono il mare di questa spiaggia sempre calmo e cristallino. A Calamosche una delle attività più amate dai turisti è quella dello snorkeling: nuotando verso la scogliera, infatti, si trovano grotte, cavità e anfratti che ospitano una variegata fauna.

Per accedervi si deve parcheggiare l’auto nei pressi della SP19 e, da qui, imboccare il sentiero da percorrere unicamente a piedi. Calamosche è una caletta molto conosciuta e a renderla famosa sono stati anche Aldo, Giovanni e Giacomo, che l’hanno scelta per il loro spot pubblicitario di una nota compagnia telefonica.

Spiaggia e rocce

Grazie alla sua conformazione particolare, Calamosche offre un litorale sia roccioso che sabbioso, quindi ideale per ogni preferenza. Sebbene con la famiglia e i bambini piccoli possa essere più difficile da raggiungere a causa del chilometro da percorrere a piedi, di fatto può essere divertente recarsi lì: dopo la breve passeggiata, i bambini potranno divertirsi in una caletta del tutto isolata e chiusa da due speroni di roccia, dove quindi non possono perdersi. Inoltre, possono divertirsi a giocare con la sabbia oppure ad arrampicarsi sulle rocce, come dei veri climber!