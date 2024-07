Altro che Mare e lettini a 100€: si va al fiume con 3€ nel cuore della Sicilia | Stanno partendo tutti

Addio mare, vai al fiume: costa pochissimo ed è meraviglioso

Uno dei temi più caldi dell’estate 2024 è quello del prezzo di una giornata in spiaggia, per una famiglia normale. Ormai, infatti, con meno di cento euro è praticamente impossibile concedersi un giorno al mare: tra il prezzo dei lettini e dell’ombrellone e quello delle consumazioni al bar, inevitabili soprattutto se si ha bambini tra gelati e merende, è facile raggiungere cifre folli.

Nonostante questo problema, però, con questo caldo è praticamente impossibile non aver voglia di rifugiarsi al mare, soprattutto nel weekend e specialmente se si ha la fortuna di averlo relativamente vicino. In realtà questa non è l’unica soluzione alla calura estiva.

Oltre alle piscine, che hanno anch’esse cifre piuttosto alte soprattutto nel weekend, in Sicilia c’è un altro luogo dove rinfrescarsi, fare il bagno e divertirsi spendendo pochissimo: si tratta del fiume. Ecco cosa si deve sapere.

Fiumi in Sicilia, bellissimi ed economici

Quando si pensa alla Sicilia d’estate, ciò che viene in mente è solo ed unicamente il mare. In effetti, le sue coste sono affacciate su acque cristalline, scelte ogni anno da migliaia di turisti italiani e non solo come meta perfetta per le vacanze estive. In realtà, però, questa regione offre anche meravigliosi scorci di acqua dolce, punto di riferimento soprattutto per i residenti che, nei mesi più turistici, amano rifugiarsi qua per ritrovare un po’ di calma. Uno di questi è quello delle Gole dell’Alcantara, un parco fluviale di circa 1928 ettari che, per gli adulti, costa solo 3 euro all’ingresso. Meravigliose sono anche le Gole di Tiberio, un canyon naturale incastonato nelle Madonie alle quali si può accedere gratuitamente: qui si possono fare diverse escursioni naturalistiche e, ovviamente, si può fare anche il bagno.

Un altro luogo meraviglioso è quello della Cascata delle Due Rocche, anche se per fare il bagno si deve stare molto attenti. Se invece si amano le sorgenti termali, in Sicilia non si può perdere il lago Specchio di Venere a Pantelleria, dove le acque raggiungono temperature fino a 50°C dato che si tratta del cratere di un antico vulcano.

Le riserve naturali

In Sicilia, poi, ci sono due riserve naturali dove è possibile fare il bagno. La prima è la Riserva Naturale di Cavagrande del Cassibile, ad Avola: qui si trovano tantissimi laghetti di piccole dimensioni, freschi ed incontaminati.

L’altra è la Riserva Naturale di Valle dell’Anapo a Sortino, uno degli ambienti più gettonati negli ultimi anni: l’ingresso è del tutto gratuito.