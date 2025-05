“Caltanissetta Open”: il tennis internazionale riparte con il Trofeo BCC

“È solo l’inizio: cresceremo insieme allo sport”, ha assicurato il sindaco e presidente del Libero Consorzio Walter Tesauro durante la conferenza stampa che ha ufficialmente alzato il sipario sul Torneo Internazionale Città di Caltanissetta – Trofeo BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, evento ITF maschile da 15.000 dollari in programma dall’1 all’8 giugno sui campi del Tennis Club Caltanissetta.

Accanto al primo cittadino erano presenti l’assessore allo sport Toti Petrantoni, i vertici della BCC (con il presidente Salvatore Saporito), il presidente del circolo ospitante Claudio Miccichè, il numero uno della FITP Sicilia Giorgio Giordano e i deputati regionali Michele Mancuso e Salvatore Scuvera. Tesauro ha ribadito il doppio obiettivo dell’amministrazione: sostenere il valore educativo del tennis e sfruttare il torneo come volano di crescita per la città.

Entry list di spessore

Al vertice del tabellone compaiono tre italiani: Andrea Picchione (best 331 ATP), Gabriele Piraino (reduce da due titoli ITF 2025) e l’esperto Stefano Napolitano (best 121). Riflettori puntati anche su Gianmarco Ferrari, finalista nel 2024, e sul beniamino di casa Luca Potenza, fresco campione a Monastir. Wild card di prestigio al 17enne Vito Darderi, stellina delle nazionali giovanili.

Impegno e prospettive

Per l’assessore Petrantoni la scelta della data del 23 maggio per la presentazione («giorno simbolo dell’identità siciliana») sottolinea come il torneo esprima “eccellenza e senso di appartenenza”. Salvatore Saporito ha ricordato i 130 anni della BCC Toniolo, “banca del territorio fin dal 1895” e sponsor storico del tennis nisseno.

Il presidente Miccichè, tra emozione e gratitudine, ha definito l’edizione 2025 “punto di ripartenza” con l’obiettivo di tornare presto ai fasti del Challenger. Parole che trovano sponda in Giorgio Giordano, che ha preannunciato “sfide avvincenti” in un movimento siciliano spinto dall’“effetto Sinner” e ormai secondo in Italia per numero di tesserati.

Appuntamento al TC Caltanissetta

Ingresso gratuito per tutta la settimana di gare. Dagli spalti del circolo di viale Stefano Candura gli appassionati potranno vivere da vicino l’atmosfera di un evento internazionale, scoprire nuovi talenti e sostenere un torneo che punta a diventare il fiore all’occhiello dello sport nisseno.