Sono finita in Purgatorio e non me ne andrei più da questo borgo: ci sono anche i cannoli più buoni del mondo

Questo borgo siciliano ha conquistato tutti, una volta che finite in Purgatorio non vorrete più andare via, in quanto le loro meraviglie sono tutte da scoprire. Ci sono anche i cannoli migliori del mondo.

In giro per l’Italia di luoghi da vendere da Nord a Sud ce ne sono veramente molti, i quali vi lasceranno senza fiato, per la bellezza che sprigiona ogni luogo, con la loto storia e le loro tradizioni, tutte da scoprire. Non basterebbe una vita forse per scoprirli tutti, ma come si dice: “Chi prima inizia è a metà dell’opera”.

Per questo, zaino in spalla e cartina alla mano, dovreste partire verso mete sconosciute ogni volta che potete. Se pianificate un viaggio al mese, ne avrete di luoghi meravigliosi da vedere e scoprire, soprattutto durante i vari periodi dell’anno.

In queste vacanze estive, se per caso finite in Purgatorio, non vorrete più andarvene in quanto non solo hanno i cannoli più buoni del mondo, ma in questo borgo siciliano sarete avvolti dalla magnificenza di quei luoghi che se potessero parlare ne avrebbero da raccontare.

Da Purgatorio non vorrete più andare via

Prima di partire per una qualunque meta turistica, sappiate che avrete due modi per affrontare le vostre vacanze. Pianificare tutto al dettaglio, informandovi su alberghi, ristoranti, cavalli di battaglia del luogo, strutture da visitare e così via, non lasciando spazio all’imprevisto oppure vivere stile “on the road”.

In questo secondo caso, cercherete tutto al momento, senza la minima traccia di una pianificazione dettagliata. Entrambi i metodi vanno bene in quanto sono quelli che vi rappresentano di più nella vita, in quanto c’è sempre stata la persona più precisa e quella più “di getto”. A prescindere dal tipo di vacanzieri che voi siete, oggi vogliamo parlarvi di uno dei borghi siciliani più belli di sempre.

Un borgo tutto da scoprire

Come vi dicevamo, oggi vogliamo parlarvi di Purgatorio, uno dei borghi siciliani più belli di sempre che conta all’incirca 300 abitanti del luogo. Frazione di Custonaci in provincia di Trapani, questo luogo vi conquisterà fin dall’arrivo, non solo per lo splendore del posto e per la cucina tipica tra cui dei cannoli siciliani da leccarsi i baffi ma anche per uno dei biglietti da visita del posto.

Stiamo parlando dei Pupi, quei buffi pupazzi cuciti dai residenti, riempiti di paglia che vengono sparsi per le strade del borgo durante il periodo di Carnevale. Durante il martedì prima della Quaresima, tutti i Pupi verranno ammassati in piazza e bruciati in segno propiziatorio. Che dire un evento da non perdere che tenterebbe anche Dante, non credete?