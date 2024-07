L’attraversamento dello Stretto di Messina su una corda è un’impresa che sfida i limiti umani e le leggi della fisica. Recentemente, l’atleta estone Jaan Roose ha tentato di stabilire un nuovo record mondiale attraversando lo Stretto di Messina su una slackline, una corda larga meno di 2 centimetri e sospesa a oltre 250 metri sul livello del mare.

La traversata ha richiesto non solo un’eccezionale abilità di equilibrio e concentrazione, ma anche una preparazione meticolosa e l’uso di materiali all’avanguardia. La slackline utilizzata da Roose era fatta di Dyneema, un materiale sintetico noto per la sua resistenza superiore a quella dell’acciaio, ideale per sfide di questa natura.

L’evento, organizzato da Red Bull e Fastweb, ha catturato l’attenzione di spettatori da tutto il mondo. Roose ha iniziato la sua traversata dal pilone di Santa Trada a Villa San Giovanni, con l’obiettivo di raggiungere il pilone di Torre Faro a Messina, percorrendo una distanza di 3,6 chilometri. Dopo oltre due ore e mezza di camminata, e a soli 80 metri dal traguardo, Roose è caduto dalla slackline. Fortunatamente, è riuscito a riprendere posizione e completare il percorso, anche se la caduta ha invalidato il record mondiale secondo le regole del Guinness dei Primati.

L’attraversamento dello Stretto di Messina su una corda è un simbolo di come l’innovazione, la tecnologia e lo spirito umano possano collaborare per creare spettacoli mozzafiato e ispirare persone in tutto il mondo. Questa impresa rimarrà nella storia come un esempio di come si possano superare i propri limiti e raggiungere obiettivi che sembrano impossibili.