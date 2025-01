Digiuno intermittente, fallo così e i risultati saranno miracolosi | Devi solo rispettare questa regola

Tra i metodi di dimagrimento più diffusi, il digiuno intermittente è un programma alimentare che permette di ottenere grandi risultati.

Denominato Intermittent fasting, il digiuno intermittente è una strategia alimentare che alterna fasi di alimentazione controllata ad altre di digiuno prolungato.

Oltre ad essere utile per la perdita di peso, questo piano può risultare efficace nel caso di alcune patologie come colesterolo alto, glicemia o pressione alta.

Se si ha intenzione di seguire il digiuno intermittente, dunque, è bene conoscere alcuni dati che sono emersi da una ricerca pionieristica effettuata in merito a questo piano alimentare.

Ciò che è emerso è particolarmente interessante perché offre una chiave di lettura ed interpretazione di questa strategia del tutto nuova.

Digiuno intermittente: lo studio rivoluzionario

Sulla rivista Nature Medicine è stata pubblicata una ricerca condotta dall’Università di Granada (UGR), dall’Università pubblica di Navarra (UPNA) e dal CIBER. Tale studio dimostra che il digiuno intermittente è efficace e migliora la salute cardiovascolare nelle persone con problemi di obesità. Sono stati sottoposti a test alcune persone, che sono state suddivise in tre gruppi: il primo con finestra di alimentazione tra le 9 e le 17, il secondo con alimentazione tra le 14 e le 22, mentre il terzo aveva la possibilità di selezionare la fascia oraria di preferenza.

I risultati emersi da questo studio sul digiuno intermittente, oltre ad evidenziare i benefici che tale tipo di alimentazione può avere sul sistema cardiovascolare e nelle persone con problemi di obesità, dimostrano una notevole perdita di peso nei partecipanti con un importante miglioramento dei livelli di glucosio in coloro che sono stati a digiuno tra le 17 e le 9 del giorno successivo.

Come far funzionare il digiuno intermittente

Questi risultati suggeriscono che il digiuno intermittente effettuato in questo modo potrebbe essere particolarmente utile per ottimizzare la regolazione del glucosio, aiutare a prevenire il diabete e migliorare la salute metabolica. È stato notato, inoltre, che chi ha seguito la finestra alimentare 9-17, ha eliminato il grasso sottocutaneo addominale, cioè il grasso che si trova appena sotto la pelle.

Non mangiare di notte consente al corpo di avere più tempo per digerire ed elaborare i nutrienti, rendendo più facile la regolazione della glicemia e riducendo così il rischio di sviluppare altri disturbi. Il digiuno intermittente viene quindi presentato come una strategia sicura e promettente per gestire il peso corporeo e migliorare la salute cardiovascolare nelle persone in sovrappeso o obese.