Bonus dentista, ministero della Salute conferma: ecco le persone che lo avranno gratis | Serve solo presentare questo foglio

Hai mai sentito parlare del bonus dentista? Lo ha confermato proprio il ministero della Salute. Ma ecco a chi spetterà.

Il dentista è sicuramente una spesa sostanziosa che non tutti possono permettersi. Eppure l’igiene dentale è di vitale importanza e non andrebbe sottovalutato mai. Proprio per questo, il ministero della Salute ha deciso di pensare ad una buona fetta della popolazione e garantire il cosiddetto bonus dentista.

I requisiti per ottenerlo sono veramente minimi e, senza saperlo, anche tu potresti beneficiare di esso.

Vuoi risparmiare sui costi delle cure dentistiche? Non è un sogno, da adesso potrai farlo facilmente. Ogni anno, molte famiglie della nostra nazione si trovano a dover fare i conti con i costi del dentista, che spesso e volentieri possono essere molto elevati. Per fortuna però, il ministero della Salute ha deciso di permettere ad una buona fetta della popolazione italiana di risparmiare, attraverso delle agevolazioni molto interessanti.

Da questo momento in poi, l’assistenza odontoiatrica offerta dal Sistema Sanitario Nazionale sarà una risorsa fondamentale per tutti coloro che faticano ad arrivare a fine mese. Ecco perché.

Cos’è il bonus dentista e quali sono i requisiti

Grazie al cosiddetto bonus dentista, alcune categorie di cittadini potranno accedere gratuitamente o con ticket ridotti ai servizi odontoiatrici. Ma quali sono i requisiti per poterlo ottenere? Tale agevolazione è garantita a tutti i bambini fino ai 14 anni, i quali potranno accedere a visite senza limiti di frequenza, estrazioni, rimozione del tartaro ecc.. con un costo ridotto. Anche le persone vulnerabili possono accedere a questi trattamenti e risparmiare finalmente un bel po’ di soldi. Tuttavia, l’ISEE di queste persone dovrà essere inferiore ai 36.151,98€ (tranne che per i bambini dai 6 ai 14 anni, i quali avranno pieno diritto ad un ticket ridotto in base alla regione di provenienza).

Ma come richiedere questa importante agevolazione garantita dallo Stato? Scopriamolo subito.

Come richiedere questa agevolazione

Per poter accedere a questo servizio, sarà fondamentale richiedere una prescrizione dal medico curante, dal pediatra o da uno specialista. A questo punto, il cittadino potrà rivolgersi ad un dentista sociale per beneficiare dei trattamenti a prezzi ridotti. Ricordati inoltre che ci sarà la possibilità di detrarre il 19% delle spese odontoiatriche che superano i 129,11€, attraverso il modello 730. Un ulteriore vantaggio che permetterà al soggetto di risparmiare moltissimi soldi.

Insomma, da adesso andare dal dentista non sarà più un lusso per pochi e, proprio per questo, dovresti sfruttare il bonus garantito dal nostro Governo.