Pagamenti online, addio carte: arrivano in 10 secondi senza complicarsi la vita con codici segreti e autenticazioni

Arriva un metodo veloce e sicuro per effettuare pagamenti in pochi secondi, non sono previsti costi aggiuntivi

A partire dal 9 gennaio 2025, le banche italiane dovranno trattare i bonifici istantanei allo stesso modo di quelli ordinari, eliminando i costi aggiuntivi. Attualmente, molte banche applicano tariffe che possono arrivare a 2 euro per un bonifico istantaneo, mentre quelli ordinari sono spesso gratuiti. Questa uniformità dei costi mira a incentivare l’utilizzo dei bonifici istantanei come scelta principale.

Il bonifico istantaneo permette di trasferire denaro da un conto corrente a un altro con accredito della somma sul conto del beneficiario entro pochi secondi dall’operazione. Si tratta di un’operazione bancaria introdotta dal 2017 e fruibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro per tutto il tempo dell’anno, week-end e festivi compresi.

Grazie al bonifico bancario istantaneo si può trasferire denaro usando l’internet banking oppure, recandosi allo sportello della tua filiale. Quali sono le principali differenze tra bonifico istantaneo e ordinario? Principalmente riguardano le tempistiche di trasferimento del denaro da un conto corrente a un altro.

Il bonifico ordinario, infatti, viene mediamente eseguito dalla banca entro le due giornate operative successive alla data di ricezione dello stesso. L’accredito al beneficiario avviene nello stesso giorno lavorativo bancario in cui i fondi sono disponibili presso la banca stessa.

Obbligo di offerta del servizio entro ottobre 2025

Un ulteriore passo avanti sarà compiuto il 9 ottobre 2025, quando tutte le banche dovranno offrire il servizio di bonifico istantaneo. Questo provvedimento, di matrice europea, garantirà a tutti i clienti la possibilità di effettuare transazioni immediate in qualsiasi momento, ampliando così l’accesso a uno strumento di pagamento veloce ed efficiente.

La normativa non si limita ai costi, ma introduce anche misure di sicurezza più rigorose. Le banche saranno tenute a proteggere le transazioni istantanee con limiti sugli importi trasferibili e meccanismi per evitare errori o frodi. Questi includono sistemi avanzati per verificare i dati del destinatario e prevenire l’invio di fondi a conti sbagliati.

I vantaggi per consumatori e imprese

I bonifici istantanei offrono numerosi benefici. I consumatori possono effettuare pagamenti in tempo reale, senza aspettare i giorni lavorativi, mentre le aziende ricevono i fondi immediatamente, migliorando la gestione della liquidità. Questa velocità rende il bonifico istantaneo una soluzione ideale anche per i pagamenti urgenti o imprevisti.

L’obiettivo dell’Unione Europea è incentivare l’uso di strumenti digitali, riducendo progressivamente il ricorso al contante e a metodi tradizionali come gli assegni. I bonifici istantanei potrebbero inoltre competere con le carte di pagamento, grazie ai costi ridotti e alla praticità. Questa transizione verso sistemi più moderni ed efficienti migliorerà l’esperienza di pagamento per tutti.