Pensione, ti spetta l’aumento già da un anno ma nessuno te lo ha comunicato | Devi fare tu richiesta con questo modulo

Fai anche tu fatica ad arrivare a fine mese con la tua pensione? Senza saperlo ti potrebbe spettare un aumento già da un anno.

Purtroppo si sa, le pensioni in Italia non sono chissà quanto alte e sono molte le persone che faticano ad arrivare a fine mese. Quello che però non tutti sanno, è che la nostra nazione prevede un aumento per una buona fetta di pensionati.

Per ottenerlo dovrai semplicemente fare richiesta con questo modulo e il gioco sarà fatto. Ma ecco di cosa si tratta.

La pensione è uno dei momenti più ambiti dai lavoratori. Dopo anni e anni di fatica, è il momento in cui le persone possono finalmente godersi un po’ di relax. Purtroppo però, gran parte dei lavoratori, non riescono poi ad ottenere una pensione elevata e faticano ad arrivare con tranquillità a fine mese. Se anche tu sei tra questi e la tua somma di denaro non ti basta più, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Questo perché, senza saperlo, potresti avere diritto ad un aumento della tua pensione.

Come ricevere più soldi con la pensione

Molte persone che si trovano a fare affidamento alla pensione di reversibilità, non sono a conoscenza di un beneficio che potrebbe fare la differenza nelle loro finanze: l’assegno di vedovanza. L’unico problema? Non ti viene comunicato automaticamente, ma dovrai fare tu la richiesta! Questa somma di denaro corrisponde a circa 53€ al mese e viene concessa a tutti i coniugi superstiti che rispettano questi requisiti: il defunto deve essere stato un lavoratore dipendente e il coniuge ancora vivo deve essere totalmente invalido e inabile al lavoro. Un altro aspetto cruciale è il reddito, che non dovrà superare i 28.659€.

Ma come fare domanda e, eventualmente, recuperare anche gli arretrati? Eccotelo spiegato.

Il recupero degli arretrati e come fare domanda

Se hai diritto all’assegno di vedovanza, ma non hai mai presentato la domanda in passato, puoi richiedere comunque i pagamenti retroattivi fino a cinque anni. La domanda può essere facilmente fatta direttamente all’INPS, utilizzando credenziali come lo SPID o la CIE. Se non riesci a fare la procedura, puoi rivolgerti a un Patronato, che ti aiuterà gratuitamente. Insomma, la conoscenza di questo beneficio potrebbe fare la differenza, soprattutto per chi ha serie difficoltà economiche.

Non aspettare un secondo di più e approfitta anche tu di questo aiuto. Nessuno verrà a comunicartelo, dovrai fare tu il primo passo!