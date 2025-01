Tasse, passa l’esenzione: se rientri in questa fascia di età non paghi più nulla | In un anno guadagni raddoppiati

Se anche tu rientri in questa categoria di persone potresti dire addio alle tasse da pagare. La notizia ha già allettato molti.

Negli ultimi anni le difficoltà economiche sono diventate un problema per molte persone nella nostra nazione. Se anche tu non riesci a pagare la miriade di tasse mensili e non sai più come fare, potrebbe essere in arrivo una buona notizia per te.

Ebbene sì, da adesso una buona fetta di persone non dovrà più pagare queste imposte e i requisiti per ottenere questo vantaggio sono veramente minimi.

Le esenzioni fiscali sono sicuramente delle agevolazioni ambite da tutti quanti. Soprattutto i più giovani che sono da poco entrati nel mondo del lavoro, potrebbero avere maggiore difficoltà ad arrivare a fine mese. Per fortuna però, proprio in queste ore, è stata annunciata una notizia che potrebbe cambiare il panorama fiscale per le nuove generazioni. Inutile dire che la cosa ha fatto saltare di gioia molti e, senza saperlo, anche tu potresti beneficiarne.

Ma di cosa si tratta? E perché la notizia è stata messa in prima pagina nei giornali di tutto il mondo? Scopriamolo subito assieme.

La soluzione per dire addio alle tasse

La miglior cosa da fare per iniziare a mettere da parte del denaro e dire addio alle tasse, è quella di prendere un biglietto aereo per il Portogallo. Ebbene sì, proprio in queste ore il Paese ha annunciato che gli under 35 non dovranno più pagare queste imposte. Lo scopo è appunto quello di dare una spinta all’economia giovanile e fermare l’emigrazione dallo Stato. La Legge di Bilancio 2025 è stata approvata dal Parlamento portoghese e introduce una versione ampliata dell’Irs Jovem, un regime che già supporta le nuove generazioni. Tale esenzione è rivolta sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, purché non abbiano superato i 35 anni d’età.

La cosa ancora più interessante, è che tale agevolazione riguarda anche i giovani professionisti di tutto il mondo.

Chi potrà accedere a questa esenzione

L’esenzione fiscale è rivolta a tutti coloro che risiedono in Portogallo (anche agli stranieri), rendendo così lo Stato una meta interessante per tutti i giovani talenti del mondo. Il limite di reddito su cui si applicano le esenzioni sarà 28.009€ l’anno e comprenderà una buona fetta della popolazione. Tale agevolazione si applicherà per un periodo di 10 anni, con un graduale calo dell’importo. Nel primo anno, ad esempio, il giovane lavoratore sarà esentato dal pagamento di tutte le imposte sul reddito, nei successivi tre anni al 75% e così via.

Se anche tu desideri un cambiamento simile, prendi un po’ di coraggio e parti per questa bellissima avventura in Portogallo! I tuoi guadagni saranno raddoppiati in un solo anno.