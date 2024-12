Mutuo casa, dalla banca arriva una multa inaspettata: migliaia di euro persi | Può capitare a chiunque

Chi ha il mutuo rischia di dover pagare anche questa multa: una batosta micidiale

Chiamato genericamente mutuo, il mutuo ipotecario altro non è che un finanziamento a medio-lungo termine dalla durata variabile che il cliente stipula con la propria banca o istituto di credito per l’acquisto di un bene importante. Solitamente, lo si chiede per l’acquisto della casa o per la ristrutturazione di un immobile.

Quando stipula un mutuo, il cliente riceve subito l’intera somma richiesta: nel corso del tempo, che può andare da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni in media seconda il contratto stipulato, il cliente rimborsa poi la somma anticipata dalla banca e gli interessi richiesti.

È proprio per via di questa caratteristica che i mutui di questo tipo vengono definiti “ipotecari”: il pagamento delle rate è infatti garantito da un’ipoteca sull’immobile stesso.

Proprio in queste ore, però, diverse famiglie italiane stanno ricevendo una multa salatissima proprio in relazione al mutuo ipotecario stipulato con la banca. Tantissime persone sono a rischio: ecco cosa sta succedendo.

Multa record per chi ha il mutuo: oltre al danno, la beffa

In questi ultimi anni, i tassi dei mutui sono schizzati alle stelle. Per chi si è trovato a comprare casa, non è stato facile riuscire a strappare un contratto non troppo oneroso: se da un lato i cari vecchi tassi fissi di una volta sono ormai un lontano ricordo, quelli variabili in determinati periodi degli ultimi anni hanno raggiunto cifre assurde. Ad aggravare ulteriormente questa situazione, poi, ci si mette ance il rischio di prendere una multa: una coppia olandese, infatti, si è vista addebitare una penale da ben 170mila euro.

La coppia desiderava acquistare un immobile dal prezzo di 610mila euro ma, alla fine delle trattative, l’abitazione è stata venduta a 440mila euro. La legge olandese, che non prevede ripensamenti, ammette che, a causa del mancato preavviso e per via dell’imputabilità della vendita, il venditore possa subire una penale del 10% del valore dell’immobile, con l’aggiunta di un risarcimento aggiuntivo corrispondente alla variazione di prezzo subita dall’immobile. È per questo, quindi, che la giovane coppia si è trovata a dover pagare quella somma stratosferica.

Cosa sarebbe successo in Italia

In Italia, nel contratto preliminare di vendita potrebbe esserci una clausola che include una penale in caso di mancato compimento dell’acquisto: spesso viene richiesta dagli inquirenti stessi, affinché in caso di ripensamenti o problemi come la mancata cessione del mutuo si limiti la perdita economica. Di per sé, però, la mancata cessione del mutuo non è sanzionabile, quindi la situazione sarebbe diversa rispetto all’Olanda.