INPS, calendario completo dei pagamenti: da gennaio in poi è tutto programmato | Segnale subito

Sono arrivate le date dei pagamenti dell’INPS da gennaio in poi. Sono tutte programmate, segnatevele sull’agenda in modo da non essere colti impreparati.

Durante l’attività lavorativa si ha a che fare spesso con l’INPS per svariati motivi, gli stessi che poi proseguono anche a fine carriera, quando finalmente potrete godere della meritata pensione. I cambiamenti visti in tal senso sono stati notevoli.

Anche solo dalla modalità di accesso, siamo passati dal codice fiscale allo Spid, per non parlare delle comunicazioni prima in cartaceo e adesso presenti nel cassetto fiscale virtuale e così via. Insomma sono stati molteplici le mutazioni alle quali si sono dovuti abituare i cittadini.

C’è un aspetto solo che è rimasto sempre lo stesso e parliamo dei pagamenti che puntualmente l’ente rilascia ai suoi cittadini. Dall’INPS fanno sapere che è uscito il calendario completo di quando saranno versati i vari accrediti da gennaio in poi. Segnatevele sul calendario.

La Legge di Bilancio 2025

Entro il 31 dicembre, in assenza di colpi di scena improvvisi, la nuova Legge di Bilancio 2025 dovrebbe essere approvata anche al Senato e diventare quindi ufficiale con l’anno nuovo. Sono molteplici i punti da tenere in considerazione, in quanto si passa dai nuovi bonus alle varie agevolazioni, fino ad arrivare ai pagamenti che ogni cittadino sarà tenuto a fare.

Si parlerà ovviamente anche di uno dei discorsi più spinosi, cioè quello delle pensioni. Pare che non cambierà niente per quanto riguarda i limiti imposti dalla Legge Fornero, così come sarà possibile fare domanda all’INPS per poter andare in pensione anticipatamente, attraverso l’Ape Sociale, Opzione Donna e così via.

Il calendario dei pagamenti

In attesa di scoprire maggiori certezze in merito alla prossima Legge di Bilancio, i cittadini potranno cominciare ad appuntarsi queste date sulla propria agenda, in merito ai pagamenti completi fissati dall’INPS, da gennaio in poi.

Stiamo parlando delle date dell’Assegno di Inclusione. Chi ne avrà diritto, saprà per certo che le date saranno diverse tra chi ne usufruisce già e chi invece fa domanda per la prima volta. Nel primo caso vediamo come i pagamenti coincidono spesso con il 27 del mese, in alcuni casi potrà essere anticipato al 26 o posticipato al 28. Nel secondo caso invece si parla del 15 del mese, massimo del 14. Come riportano sul sito di investireoggi.it, troverete tutte le date ben distinte: partiamo infatti da lunedì 27 gennaio per chi ha già usufruito dell’Assegno di Inclusione e del 15 gennaio per chi lo richiede per la prima volta.